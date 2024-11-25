Kisah Apes Enea Bastianini, Motornya Hancur saat Perdana Geber KTM hingga Bikin Bos KTM Tech3 Ngamuk

KISAH apes Enea Bastianini, motornya hancur saat perdana geber KTM hingga bikin bos KTM Tech3 ngamuk menarik untuk dibahas. Sebab awalan Bastianini bersama tim barunya di MotoGP 2025 nanti ternyata tak berjalan mulus.

Apalagi Bastianini dianggap tak menuruti apa kata Manajer KTM Tech3, yakni Nicolas Goyo. Hal itu lantas membuat bos dari tim satelit KTM itu marah dan ngamuk kepada Bastianini.

BACA JUGA: Segini Biaya Fantastis Pembalap MotoGP Jika Terjatuh Saat Balapan di Sirkuit

Ya, Goyo dibuat emosi dengan tingkah laku Bastianini. Pembalap pindahan dari tim pabrikan Ducati Lenovo itu berulah di sesi tes pascamusim MotoGP Barcelona 2024 beberapa hari yang lalu.

Pasalnya baru pertama kali jajal motor RC16 milik KTM, Enea Bastianini justru langsung menghancurkan kuda besi pabrikan asal Austria tersebut. Goyo sendiri bukan marah karena motor KTM hancur.

Goyo lebih emosi karena Bastianini tak mengikuti rencana awal yang sudah dibuat oleh tim KTM Tech3. Sebab sejak awal KTM Tech3 tahu Bastianini butuh waktu beradaptasi dengan motor RC16 setelah cukup lama mengendarai motor Desmosedici milik Ducati.

Karena itu, Goyo sudah memerintahkan kepada Bastianini dan juga rekan barunya yang juga pindahan dari Aprilia Racing, yakni Maverick Vinales untuk pelan-pelan saja di tes resmi MotoGP Barcelona 2024.