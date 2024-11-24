Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Harta Kekayaan Marc Marquez, Pembalap Top MotoGP yang Bela Tim Pabrikan Ducati Tahun Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |15:00 WIB
Segini Harta Kekayaan Marc Marquez, Pembalap Top MotoGP yang Bela Tim Pabrikan Ducati Tahun Depan
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP asal Spanyol, Marc Marquez mendapatkan gaji yang sangat besar selama tampil di MotoGP. Rider yang tahun depan membela tim pabrikan Ducati tersebut tercatat memiliki kekayaan bersih mencapai Rp1 triliun!

Menurut laporan Forbes yang dilansir dari Crash pada Minggu (24/11/2024), Marquez termasuk dalam deretan daftar orang terkaya di Spanyol pada 2024. Hanya saja, dia belum masuk dalam 100 besar orang paling kaya di Negeri Matador.

Namun,Marquez tetap merupakan salah satu olahragawan terkaya di Spanyol. Dalam laporan La Vanguardia, kekayaan bersih juara MotoGP enam kali itu adalah 80 juta Euro atau senilai dengan Rp1,326 triliun (dalam kurs Rp16.583).

Pembalap berusia 31 tahun itu hanya kalah dari tiga atlet Spanyol lainnya. Bintang tenis, Rafael Nadal, menjadi olahragawan terkaya di Tanah Andalusia dengan mencapai 310 juta Euro (Rp5,140 triliun).

Marc Marquez

Kemudian, legenda sepakbola Barcelona, Andres Iniesta, dan bek legendaris Real Madrid, Sergio Ramos, berada di urutan ketiga dan keempat. Kedua juara Piala Dunia 2010 itu sama-sama mengantongi kekayaan sebesar 100 juta Euro (Rp1,658 triliun).

Laporan itu mengungkapkan bahwa kekayaan bersih Marquez sebagian besar berasal dari sponsornya. Diketahui, mantan rider Repsol Honda itu bekerjasama dengan Red Bull dan beberapa perusahaan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement