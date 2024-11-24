Segini Harta Kekayaan Marc Marquez, Pembalap Top MotoGP yang Bela Tim Pabrikan Ducati Tahun Depan

PEMBALAP asal Spanyol, Marc Marquez mendapatkan gaji yang sangat besar selama tampil di MotoGP. Rider yang tahun depan membela tim pabrikan Ducati tersebut tercatat memiliki kekayaan bersih mencapai Rp1 triliun!

Menurut laporan Forbes yang dilansir dari Crash pada Minggu (24/11/2024), Marquez termasuk dalam deretan daftar orang terkaya di Spanyol pada 2024. Hanya saja, dia belum masuk dalam 100 besar orang paling kaya di Negeri Matador.

Namun,Marquez tetap merupakan salah satu olahragawan terkaya di Spanyol. Dalam laporan La Vanguardia, kekayaan bersih juara MotoGP enam kali itu adalah 80 juta Euro atau senilai dengan Rp1,326 triliun (dalam kurs Rp16.583).

Pembalap berusia 31 tahun itu hanya kalah dari tiga atlet Spanyol lainnya. Bintang tenis, Rafael Nadal, menjadi olahragawan terkaya di Tanah Andalusia dengan mencapai 310 juta Euro (Rp5,140 triliun).

Kemudian, legenda sepakbola Barcelona, Andres Iniesta, dan bek legendaris Real Madrid, Sergio Ramos, berada di urutan ketiga dan keempat. Kedua juara Piala Dunia 2010 itu sama-sama mengantongi kekayaan sebesar 100 juta Euro (Rp1,658 triliun).

Laporan itu mengungkapkan bahwa kekayaan bersih Marquez sebagian besar berasal dari sponsornya. Diketahui, mantan rider Repsol Honda itu bekerjasama dengan Red Bull dan beberapa perusahaan lainnya.