Tercepat di Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024, Alex Marquez: Masih Terlalu Dini

Alex Marquez tak mau jemawa meski jadi yang tercepat di tes pascamusim (Foto: Gresini Racing)

MONTMELO – Alex Marquez tampil sebagai pembalap tercepat pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024, Selasa 19 November malam WIB. Namun, pembalap tim Gresini Racing itu tak mau jemawa.

Marquez sukses menjadi yang tercepat dalam tes pascamusim di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyo. Ia berhasil membukukan catatan waktu tercepat 1 menit 38,803 detik.

Adik Marc Marquez itu berhasil mengungguli sejumlah pembalap top seperti Francesco Bagnaia, sang kakak, hingga Jorge Martin. Namun, Alex tetap merendah dan memuji performa para pesaingnya itu.

“Pecco dan Jorge juga tampil luar biasa tahun ini. Mereka sangat cepat di semua kondisi,” kata Alex dinukil dari Crash, Kamis (21/11/2024).

Pria asal Spanyol itu mengakui catatan waktu tercepat didapat karena menggunakan motor yang revolusioner. Dalam tes tersebut, ia diketahui sempat berganti motor dari Desmosedici GP23 ke GP24.

"Jadi masih terlalu dini untuk bicara banyak, tetapi ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan (GP23). Saya ingin mencobanya di trek yang tidak terlalu bagus untuk saya, dari segi gaya berkendara,” papar Alex.