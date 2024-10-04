Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengapa Ilmu Bela Diri Taekwondo dan Pencak Silat Tak Boleh Digunakan di UFC?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:00 WIB
Mengapa Ilmu Bela Diri Taekwondo dan Pencak Silat Tak Boleh Digunakan di UFC?
Ada alasan yang membuat Pencak Silat dan Taekwondo tidak digunakan di UFC. (Foto: Instagram/pb.pencaksilatindonesia)
MENGAPA ilmu beladiri taekwondo dan pencak silat tak boleh digunakan di UFC? Ternyata ada penyebab kenapa dua seni beladiri itu tak bisa diaplikasikan di turnamen seni bela diri campuran tersebut.

Masyarakat seluruh dunia tentu tidak asing dengan Ultimate Fighting Championship (UFC). Ajang beladiri campuran ini bisa dibilang adalah turnamen beladiri paling bergengsi di dunia saat ini.

Sebagai bagian ajang Mix Martial Arts (MMA) atau beladiri campuran, UFC memperbolehkan semua petarungnya untuk menggunakan jenis beladiri apapun. Meski begitu, tidak banyak aliran beladiri yang digunakan oleh para petarung di seluruh dunia saat bertarung di dalam oktagon.

Gulat menjadi aliran beladiri yang paling banyak digunakan di UFC. Selain itu, beladiri lain seperti Judo, Karate, dan Muay Thai juga banyak digunakan oleh para petarung karena dianggap efektif untuk melumpuhkan lawannya.

Taekwondo

Akan tetapi, sangat jarang terjadi di UFC dan MMA, para petarung menggunakan aliran beladiri taekwondo dan pencak silat. Pasalnya, secara tidak langsung, dua aliran beladiri ini dilarang untuk digunakan di dalam oktagon.

Disebut dilarang tidak langsung karena pada dasarnya semua aliran beladiri bebas digunakan di UFC. Akan tetapi, ada beberapa gerakan yang dilarang untuk digunakan saat bertarung. Padahal, gerakan-gerakan yang dilarang ini merupakan teknik andalan dari beladiri taekwondo maupun pencak silat.

Halaman:
1 2
