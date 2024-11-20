Harta Kekayaan Francesco Bagnaia, Pembalap Italia yang Gagal Juara Dunia MotoGP 2024

HARTA kekayaan Francesco Bagnaia menarik untuk diulas. Pembalap tim Ducati Lenovo itu baru saja gagal menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Sosoknya menjadi pembalap ketiga di era MotoGP yang mengklaim gelar berturut-turut setelah Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ia telah mengakhiri musim dengan performa yang sangat baik, dengan total 11 kali menang dari 20 seri.

Bagnaia sayangnya hanya berada di posisi kedua klasemen akhir MotoGP 2024 di belakang Jorge Martin. Lantas berapa harta kekayaannya sebagai dua kali juara dunia MotoGP?

Dihimpun dari berbagai sumber, nilai kontrak Bagnaia diketahui sekira USD2,6 juta di MotoGP 2022 atau Rp41,3 miliar per tahun. Kemudian, saat merebut gelar juara dunia, pria asal Italia itu mendapatkan hadiah uang sebesar Rp25,1 miliar.

Angka tersebut dinilai cukup fantastis. Bagnaia kemudian menandatangani kontrak baru dengan timnya saat ini, yang mengikatnya hingga akhir MotoGP 2026. Gajinya pun naik cukup drastis.

Bagnaia sekarang dibayar 7 juta Euro per musim atau sekira Rp117,6 miliar. Ia menjadi pembalap dengan gaji tertinggi ketiga setelah Marc Marquez dan Fabio Quartararo.