Mengapa Harley Davidson Tidak Ikut Balapan MotoGP?

MENGAPA Harley Davidson tidak ikut balapan MotoGP? Hal ini layak diketahui khususnya pencinta automotif dan juga ajang balap MotoGP.

Harley Davidson sendiri saat ini tidak mempunyai rencana untuk memasuki MotoGP. Namun, dua dekade lalu, perusahaan asal Milwaukee itu berencana melakukannya.

Beberapa eksekutif Harley ternyata punya kekhawatiran khusus. Mereka takut demografi pelanggan merek yang menua mengendarai motor cruiser, chopper, dan tourer V-twin jadul pada akhirnya akan menyebabkan penjualan mereka menyusut drastis.

Alasan Harley Davidson Tidak Ikut Balapan MotoGP

Mesin yang digunakan di MotoGP diketahui 1.000 cc 4 silinder, baik 4 silinder inline atau V4. Honda, Yamaha, Ducati, dan peserta lain di MotoGP juga menjual motor 4 silinder.

Honda menjual CBR1000RR, Yamaha menjual R1, Ducati menjual Panigale V4 yang hampir mirip dengan Ducati Desmosedici yang digunakan di MotoGP. Motor-motor ini juga digunakan di kejuaraan Superbike.

Riset teknologi di MotoGP itu nantinya akan digunakan di semua motor jualannya. Namun sebagai catatan, tidak selalu persis dengan spesifikasi yang di MotoGP karena filosofi motor balapan dengan motor yang street legal berbeda.

Banyak hal teknis yang nantinya dapat diaplikasikan ke motor harian. Hal itu mencakup motor 1000 cc, 600 cc, atau 250 cc.