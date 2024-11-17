Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Harley Davidson Tidak Ikut Balapan MotoGP?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |00:06 WIB
Mengapa Harley Davidson Tidak Ikut Balapan MotoGP?
Para pembalap MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MENGAPA Harley Davidson tidak ikut balapan MotoGP? Hal ini layak diketahui khususnya pencinta automotif dan juga ajang balap MotoGP.

Harley Davidson sendiri saat ini tidak mempunyai rencana untuk memasuki MotoGP. Namun, dua dekade lalu, perusahaan asal Milwaukee itu berencana melakukannya.

Harley Davidson

Beberapa eksekutif Harley ternyata punya kekhawatiran khusus. Mereka takut demografi pelanggan merek yang menua mengendarai motor cruiser, chopper, dan tourer V-twin jadul pada akhirnya akan menyebabkan penjualan mereka menyusut drastis.

Alasan Harley Davidson Tidak Ikut Balapan MotoGP

Mesin yang digunakan di MotoGP diketahui 1.000 cc 4 silinder, baik 4 silinder inline atau V4. Honda, Yamaha, Ducati, dan peserta lain di MotoGP juga menjual motor 4 silinder.

Honda menjual CBR1000RR, Yamaha menjual R1, Ducati menjual Panigale V4 yang hampir mirip dengan Ducati Desmosedici yang digunakan di MotoGP. Motor-motor ini juga digunakan di kejuaraan Superbike.

Riset teknologi di MotoGP itu nantinya akan digunakan di semua motor jualannya. Namun sebagai catatan, tidak selalu persis dengan spesifikasi yang di MotoGP karena filosofi motor balapan dengan motor yang street legal berbeda.

Banyak hal teknis yang nantinya dapat diaplikasikan ke motor harian. Hal itu mencakup motor 1000 cc, 600 cc, atau 250 cc.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement