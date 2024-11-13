Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Fikri/Daniel Susah Payah Menang di Babak Pertama Kumamoto Masters 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |05:52 WIB
Penyebab Fikri/Daniel Susah Payah Menang di Babak Pertama Kumamoto Masters 2024
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

PENYEBAB ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin susah payah menang di babak pertama Kumamoto Masters 2024 terungkap. Mereka mengaku sempat kurang fokus sehingga kehilangan banyak poin di laga tersebut.

Ya, Fikri/Daniel harus bekerja keras untuk mengalahkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh. Keduanya meraih kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 16-21, dan 21-17 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Selasa 12 November 2024.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

Usai pertandingan, Fikri mengaku lega karena bisa menyelesaikan pertandingan walau susah payah. Meski melewati babak pertama dengan tidak sempurna, Fikri masih optimistis menatap gelar di turnamen ini.

"Alhamdulillah mengucap syukur masih diberikan kemenangan. Jujur saya pribadi cukup tegang apalagi setelah kalah di gim kedua lalu tertinggal di gim ketiga. Berusaha untuk menghilangkan tegangnya," ujar Fikri dilansir dari rilis resmi PBSI, Rabu (13/11/2024).

"Semua pasangan pasti punya peluang untuk menjadi yang terbaik. Kami harus optimis dan percaya diri," tambahnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
