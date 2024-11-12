Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PUBG Mobile Tutup Roadshow PMCC 2024 dengan Bagi-Bagi Beasiswa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |18:48 WIB
PUBG Mobile Tutup Roadshow PMCC 2024 dengan Bagi-Bagi Beasiswa
PUBG Mobile menutup rangkaian PMCC 2024 (Foto: PUBG Mobile)
A
A
A

JAKARTA – PUBG Mobile menutup PUBG MOBILE Campus Challenge (PMCC) 2024 di Jakarta. Acara bertema "One Squad, One Goal", telah sukses dilaksanakan.

Event yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini didukung oleh iQOO sebagai Official Smartphone Partner. Ada juga Lapakgaming sebagai Official Top Up Partner.

PUBG Mobile

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, PMCC 2024 memberikan variasi dengan tidak hanya terbatas pada kompetisi Battle Royale, melainkan juga memperkenalkan mode World of Wonder (WoW), sebuah mode di mana para pemain bisa mengekspresikan kreativitas mereka di dalam permainan PUBG MOBILE.

World of Wonder diperkenalkan kepada para mahasiswa dengan acara seminar melalui roadshow offline ke berbagai perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Prasetya Mulya, dan Institut Pertanian Bogor. Roadshow ini juga menyediakan rangkaian acara fun match, meet & greet dengan KOL dan Campus Ambassador, pemberian sertifikat, serta bagi-bagi beasiswa bernilai puluhan juta rupiah.

Salah satu highlight dari PMCC 2024 adalah World of Wonder Campus Creator Challenge, di mana para mahasiswa berkesempatan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam merancang map dan gameplay sesuai dengan imajinasi mereka, termasuk memasukkan elemen budaya dan pariwisata lokal.

World of Wonder Campus Creator Challenge menghasilkan tiga pemenang utama yaitu termasuk I Kadek Dana Ardika dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, Karen Maharani dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan Kemal Muhammad Syams Al Qudusi dari Institut Pertanian Bogor.

Halaman:
1 2
