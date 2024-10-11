Advertisement
SPORT LAIN

PUBG Mobile Gandeng Venom: The Last Dance, Nikmati Sensasi Jadi Anti-Hero

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |14:00 WIB
PUBG Mobile Gandeng Venom: The Last Dance, Nikmati Sensasi Jadi Anti-Hero
PUBG berkolaborasi dengan Venom: The Last Dance (Foto: PUBG MOBILE)
JAKARTA – PUBG MOBILE mengumumkan kerja sama dengan Venom: The Last Dance. Konten-konten eksklusif akan hadir di game tersebut dan memungkinkan pemain memakai skin musuh Spiderman tersebut.

Venom: The Last Dance merupakan instalasi ketiga dan terakhir trilogi Venom dari Sony Pictures. Film tersebut dijadwalkan rilis di seluruh dunia pada pekan ketiga Oktober 2024.

PUBG

Mulai diluncurkan pada 18 Oktober 2024, PUBG MOBILE bangga untuk merayakan warisan salah satu karakter terbaik dan terkompleks dari Marvel. Ini memberikan kesempatan kepada pemain untuk menggunakan kekuatan Venom melalui serangkaian fitur dan event in-game khusus bertema Venom.

Kolaborasi eksklusif ini mengundang pemain untuk menyalurkan kekuatan simbiotik Venom melalui berbagai fitur in-game baru termasuk Black Symbiote Arm, Black Symbiote Warhorses, dan Black Symbiote Clusters. Selain fitur menarik ini, pemain juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah langka bertema Venom sepanjang periode event.

Kolaborasi baru ini akan memperkenalkan serangkaian fitur baru di PUBG MOBILE. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, event bertemakan Venom khusus bakal hadir pada 25 Oktober sejalan dengan perilisan Venom: The Last Dance di bioskop.

