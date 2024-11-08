Rajai Cabor Basket MNC Sports Competition Selama 5 Tahun Beruntun, Ini Komentar FTA-A

JAKARTA – Cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024 lagi-lagi dimenangkan oleh tim FTA-A, yang berarti sudah lima musim beruntun mereka merajai turnamen tersebut. Usai memastikan gelar kelima berturut-turut tersebut, FTA-A pun mengharapkan tahun depan MNC Sports Competition 2025 bisa menghadirkan cabor yang lebih beragam lagi.

FTA-A menjadi juara setelah memenangkan partai final kontra iNews. Dalam pertandingan yang ketat, mereka menang dengan skor 29-22 yang digelar pada Jumat (8/11/2024) sore WIB di Playfield Court, Palmerah, Jakarta.

Dengan hasil tersebut, FTA-A melanjutkan tren positif di cabor bola basket MNC Sports Competition 2024. Ini menjadi kali kelima berturut-turut mereka naik podium pertama di turnamen ini.

Perwakilan FTA-A, Garry, pun sangat senang bisa mengantarkan FTA-A kembali berjaya di MNC Sports Competition tahun ini. Apalagi persiapan mereka sebenarnya kurang matang.

“Perasaannya pasti seneng banget karena tahun lalu kita juga naik podium dan ini kebetulan sudah tahun kelima RCTI juara berturut-turut di basket,” kata Garry kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (8/11/2024).

“Ini pun timnya gabungan dari tiga TV, lalu kita latihan kita juga mendadak tapi bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, jadi seneng banget,” tambahnya.

Garry pun mengungkapkan kunci kesuksesan timnya. Kata dia, disiplin menjadi hal yang sangat penting.