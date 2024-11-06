Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Tak Suka Balapan Seri Terakhir MotoGP 2024 Digelar di Sirkuit Catalunya Barcelona

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |16:40 WIB
Penyebab Marc Marquez Tak Suka Balapan Seri Terakhir MotoGP 2024 Digelar di Sirkuit Catalunya Barcelona
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
PENYEBAB Marc Marquez tak suka balapan seri terakhir MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, akan diulas dalam artikel ini. Balapan itu sendiri rencananya akan digelar pada 15 sampai 17 November 2024.

Ya, Dorna Sports sebagai promotor MotoGP harus memindahkan lokasi seri terakhir balapan musim ini dari Valencia ke Barcelona. Penyebabnya, Valencia mengalami banjir besar akibat badai Dana yang menerjang wilayah tersebut.

Marc Marquez

Pada Selasa 5 November 2024 malam WIB, pihak Dorna Sport pun resmi mengumumkan balapan seri pamungkas MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Catalunya.

“MotoGP dapat mengonfirmasi bahwa penutup musim 2024 akan diadakan di Barcelona mulai tanggal 15 hingga 17 November,” tulis MotoGP dalam akun Instagram resmi MotoGP.

“Grand Prix akan diadakan dalam rangka solidaritas dengan Komunitas Valencia,” sambungnya.

Tentunya, ini jadi kabar yang kurang baik untuk Marc Marquez. Sebab, dia mengaku tak menyukai Sirkuit Catalunya sehingga sempat berharap balapan seri terakhir MotoGP 2024 tak digelar di sana.

Marquez terang-terangan mengatakan lebih memilih sirkuit lain sebagai tuan rumah balapan terakhir MotoGP 2024 ketimbang Sirkuit Barcelona. Tentu saja, ada penyebab khusus Marquez menyatakan hal itu.

Marc Marquez ternyata merasa lintasan di Sirkuit Catalunya tidaklah bagus. Hal ini tentu saja bisa berdampak bagi penampilannya yang mengincar hasil manis di balapan terakhirnya bersama Gresini Racing.

“Tidak (soal kondisi Sirkuit Barcelona apakah bagus atau tidak),” jawab singkat Marquez, dikutip dari Crash.

“Tentu saja, saya akan lebih memilih trek lain, tetapi pada akhirnya ini adalah trek di kalender, jadi kami akan mencoba memberikan 100 persen,” ungkapnya.

