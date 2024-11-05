Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Haru Fans Marc Marquez dari Indonesia Tempuh 11 Jam Perjalanan demi Nonton MotoGP Malaysia 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |00:03 WIB
Kisah Haru Fans Marc Marquez dari Indonesia Tempuh 11 Jam Perjalanan demi <i>Nonton</i> MotoGP Malaysia 2024
Dzulharman, fans Marc Marquez dari Indonesia, menempuh perjalanan 11 jam demi menonton MotoGP Malaysia 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

SELANGOR – Kisah haru seorang fans asal Indonesia untuk menonton MotoGP Malaysia 2024 akhir pekan lalu sungguh menarik. Sebab, ia harus menempuh perjalanan hingga 11 jam demi sampai ke Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Sosok tersebut bernama Dzulharman. Ia menghabiskan waktu belasan jam untuk datang ke Sirkuit Sepang menyaksikan GP Malaysia 2024 dari daerah asalnya di Gorontalo, Sulawesi Utara.

Fans MotoGP Indonesia di Malaysia (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Jika lewat perjalanan darat, jarak dari Gorontalo ke Sirkuit Sepang, Malaysia, kira-kira adalah sejauh 4.322 kilometer. Namun, tentunya Dzulharman pergi ke Negeri Jiran via jalur udara.

Pria berusia 29 tahun itu mengungkapkan berangkat dari Gorontalo pada Jumat 1 November 2024 pukul 10.00 WITA (09.00 WIB). Lalu, ia harus transit lebih dulu di Makassar, Sulawesi Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Dzulharman baru tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, pada pukul 21.00 waktu setempat (20.00 WIB). Jadi, jika dihitung-hitung, total perjalanan dari kampung halamannya menuju Negeri Jiran adalah 11 jam.

“Kalau dihitung sama transit tunggunya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, sekira 11 jam lah kira-kira (total perjalanannya),” kata Dzulharman kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Sirkuit Sepang, dikutip Selasa (5/11/2024).

Tim MNC Portal Indonesia (MPI) sendiri bertemu Dzulharman dalam rombongan tur dengan puluhan fans asal Indonesia lainnya bersama TX Travel dan Tourism Malaysia Jakarta. Ia menyebut sengaja jauh-jauh datang dari Gorontalo karena memang penggemar balapan motor sejak era Marc Marquez.

"Sebenarnya (menonton ke sini) alhamdulillah karena banyak rezeki jadi sekalian mau ke Malaysia, terus beli tiket nonton karena saya memang fans MotoGP, khususnya Marc Marquez," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement