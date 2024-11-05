Kisah Haru Fans Marc Marquez dari Indonesia Tempuh 11 Jam Perjalanan demi Nonton MotoGP Malaysia 2024

SELANGOR – Kisah haru seorang fans asal Indonesia untuk menonton MotoGP Malaysia 2024 akhir pekan lalu sungguh menarik. Sebab, ia harus menempuh perjalanan hingga 11 jam demi sampai ke Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Sosok tersebut bernama Dzulharman. Ia menghabiskan waktu belasan jam untuk datang ke Sirkuit Sepang menyaksikan GP Malaysia 2024 dari daerah asalnya di Gorontalo, Sulawesi Utara.

Jika lewat perjalanan darat, jarak dari Gorontalo ke Sirkuit Sepang, Malaysia, kira-kira adalah sejauh 4.322 kilometer. Namun, tentunya Dzulharman pergi ke Negeri Jiran via jalur udara.

Pria berusia 29 tahun itu mengungkapkan berangkat dari Gorontalo pada Jumat 1 November 2024 pukul 10.00 WITA (09.00 WIB). Lalu, ia harus transit lebih dulu di Makassar, Sulawesi Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Dzulharman baru tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, pada pukul 21.00 waktu setempat (20.00 WIB). Jadi, jika dihitung-hitung, total perjalanan dari kampung halamannya menuju Negeri Jiran adalah 11 jam.

“Kalau dihitung sama transit tunggunya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, sekira 11 jam lah kira-kira (total perjalanannya),” kata Dzulharman kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Sirkuit Sepang, dikutip Selasa (5/11/2024).

Tim MNC Portal Indonesia (MPI) sendiri bertemu Dzulharman dalam rombongan tur dengan puluhan fans asal Indonesia lainnya bersama TX Travel dan Tourism Malaysia Jakarta. Ia menyebut sengaja jauh-jauh datang dari Gorontalo karena memang penggemar balapan motor sejak era Marc Marquez.

"Sebenarnya (menonton ke sini) alhamdulillah karena banyak rezeki jadi sekalian mau ke Malaysia, terus beli tiket nonton karena saya memang fans MotoGP, khususnya Marc Marquez," jelasnya.