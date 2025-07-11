Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |12:07 WIB
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Cerita sedih harus dilalui Chiharu Shida yang berpisah dengan tandemnya Nami Matsuyama (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

KISAH sedih harus dialami Chiharu Shida. Pebulu tangkis cantik ini memutuskan pisah dengan tandemnya karena sudah beda motivasi.

Shida dikenal luas sebagai pasangan dari Nami Matsuyama. Beragam prestasi sudah diraih pasangan ganda putri Jepang itu di berbagai turnamen.

Pasangan Matsuyama/Shida tercatat sudah meraih 12 gelar bergengsi di BWF World Tour termasuk juara Indonesia Open (2021 dan 2022) serta All England (2022 dan 2025). Saat ini, mereka bahkan bertengger di ranking 2 dunia versi BWF.

1. Harus Berakhir

Nami Matsuyama/Chiharu Shida. QuadilbaMPI

Sayangnya, kerja sama yang sudah terjalin selama 10 tahun itu harus berakhir usai BWF World Championships 2025. Shida akan berpasangan dengan Arisa Higashino atau yang kini dikenal sebagai Arisa Igarashi. Sedangkan, Matsuyama kemungkinan main di ganda campuran.

Shida mencurahkan isi hatinya lewat media sosial merespons perpisahan ini. Ia mengaku waktu 10 tahun yang dihabiskan bersama Matsuyama bak sebuah harta karun.

“Bersama Matsuyama selama 10 tahun adalah harta karun bagi saya. Kami putuskan untuk menutup babak ini setelah Kejuaraan Dunia, lalu mengejar mimpi baru masing-masing," kata Shida di akun Instagram @_chiharushida_, dikutip Jumat (11/7/2025).

"Masih sulit membayangkan kami tak lagi berpasangan. Rasanya sangat sepi. Tapi rasa syukur saya lebih besar. Saya ingin berterima kasih pada Nami yang tetap berdiri di samping saya di saat-saat tersulit, termasuk saat motivasi mulai goyah usai Olimpiade," ucap perempuan berusia 28 tahun itu.

 

