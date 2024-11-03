MNC Sports Competition 2024: Bulu Tangkis Kembali Digelar, Diharapkan Ada Setiap Tahun

JAKARTA - Turnamen bulu tangkis akhirnya kembali digelar di ajang MNC Sports Competition. Karyawan RCTI+ yang juga menjadi peserta, Muhammad Rustam, berharap cabang olahraga (cabor) tersebut tetap digelar tiap tahunnya.

MNC Sports Competition merupakan ajang turnamen olahraga yang digelar sebagai salah satu dari beberapa rangkaian dalam rangka menyambut HUT ke-35 MNC Group. Sebelumnya, Cabor bulu tangkis sempat tidak dipertandingkan selama beberapa tahun dan kini baru kembali lagi tahun ini.

"Pokoknya bagus sih pertandingan dan lomba seperti ini untuk karyawan agar kami juga ada refreshing di sela-sela kerja," kata Rustam kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (3/11/2024).

"Tahun kemarin kan cabor bulu tangkis tidak ada ya, dan tahun ini baru ada. Harapan saya semoga selalu ada ya cabor ini agar makin seru," tambahnya.

BACA JUGA: Turnamen Bulu Tangkis MNC Sports Competition 2024 Sengit dan Meriah

Untuk cabor bulu tangkis itu sendiri, seluruh pertandingan mulai dari babak pertama hingga final digelar dalam satu hari. Tahun ini, pertandingan dilangsungkan di GOR Bulutangkis Mitra Utama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (3/11/2024) sejak pukul 09.00-20.00 WIB.