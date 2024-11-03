Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Malaysia 2024: Detik-Detik Kecelakaan 3 Pembalap hingga Sebabkan Red Flag

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |16:27 WIB
MotoGP Malaysia 2024: Detik-Detik Kecelakaan 3 Pembalap hingga Sebabkan <i>Red Flag</i>
Tiga pembalap terlibat kecelakaan di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

SELANGOR – Detik-detik kecelakaan tiga pembalap hingga sebabkan red flag di MotoGP Malaysia 2024 terekam kamera jurnalis MNC Portal Indonesia (MPI). Momen itu sempat membuat balapan tertunda selama 10 menit.

Dari pantauan langsung MPI di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Minggu (3/11/2024) sore WIB, kecelakaan terjadi tepat di tikungan 2. Dalam rombongan pembalap yang cukup padat, tiba-tiba terdapat tabrakan yang terlihat cukup fatal.

3 pembalap terlibat kecelakaan di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Fabio Quartararo, Jack Miller, dan Brad Binder terlibat kecelakaan beruntun. Bahkan, terlihat mereka saling bertabrakan di tengah-tengah tikungan sehingga pembalap lain mesti menghindar.

Kepala Miller terpantau terkena ban dari salah satu rider di depannya. Sementara Quartararo dan Binder terpental dari motor.

Insiden itu membuat balapan dihentikan karena bendera merah dikibarkan untuk pembersihan trek. Miller sampai dibawa dengan ambulans karena terlihat tergeletak tak berdaya.

Namun, setelah itu Miller bisa kembali lagi ke garasinya. Sedangkan Binder dan Quartararo sudah lebih dulu balik ke garasi tim masing-masing.

Halaman: 1 2
1 2
