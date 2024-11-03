Turnamen Elite Pro Championship 2024 Siap Digelar di Dewa United Arena

TANGERANG - Dewa United Banten Basketball Club menggelar turnamen KU-21 bertajuk Elite Pro Championship 2024. Tujuan menggelar ajang itu sebagai komitmen untuk memajukan prestasi olahraga basket Indonesia.

Elite Pro Championship merupakan turnamen junior pertama yang digagas oleh Dewa United Banten. Nantinya, ada empat tim yang akan unjuk kualitas dalam KU-21 di Dewa United Arena.

Sistem turnamen akan digelar dengan format round-robin, atau semua peserta akan saling bertemu sebanyak 2 kali. Nantinya, juara dan runner up bakal saling bersaing untuk memperebutkan podium tertinggi.

Selain menyelenggarakan Elite Pro Championship KU-21, Dewa United Banten BC juga menggelar kejuaraan eksibisi KU-16 yang diikuti 5 tim. Format kompetisi pun serupa dengan dengan Elite Pro Championship.

Presiden Dewa United Banten BC, Michael Oliver Wellerz mengatakan ajang itu digelar sebagai upaya Dewa United Banten agar proses pembinaan berjalan dengan konsisten. Ajang itu akan berlangsung sejak pada 9 November-1 Desember 2024.

“Elite Pro Championship menjadi wadah pembinaan bagi bola basket nasional secara luas. Selain itu, Elite Pro Championship juga menjadi sarana bagi bibit muda untuk merasakan atmosfer pertandingan di salah satu court terbaik yang ada di Indonesia, yakni Dewa United Arena,” ucap Michael OW dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (3/11/2024)

"Jadi, kami harapkan, seluruh tim yang bertanding di Elite Pro Championship dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dan menjunjung sportivitas agar terwujud mental yang kuat," tambahnya.

Sementara itu, General Manager Dewa United Banten, Wijaya Saputra mengatakan, EPC ini digelar sebagai wujud DUB untuk memberikan kesan eksklusifitas bagi para peserta. Jadi, di tahun perdana kontestan yang ikut serta terbatas dan akan rutin digelar setiap tahunnya.