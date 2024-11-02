Sabar Karyawan Gutama Girang Berduet dengan Juara Dunia Seo Seung-jae

JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama berhasil mengalahkan duet Hendra Setiawan/Chen Tang Jie (Malaysia) pada turnamen eksibisi. Bertandem dengan jagoan bulu tangkis Korea Selatan, Seo Seung-jae, pemain non-pelatnas PBSI itu merasa senang bisa meraih kemenangan.

Sabar/Seo berhasil mendapat kemenangan dalam ajang BDMNTN-XL 2024. Mereka sukses mengalahkan duet Hendra/Chen dengan skor 1-3 (13-21 15-16 13-18 18-16) di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat 1 November 2024 sore WIB.

Pemain yang biasanya berpasangan dengan Moh Reza Pahlevi Isfahani itu menjadi bagian tim Blitzers dalam ajang BDMNTN-XL. Ini merupakan kejuaraan eksibisi badminton yang berisikan pemain-pemain kelas dunia dari berbagai negara.

Di tim Blitzers, Sabar masuk tim yang sama dengan Pornpawee Chochuwong, Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Alexandra Boje (Denmark), Ong Yew Sin, dan Toh Ee Wei (Malaysia), serta Seo Seung-jae.

Berduet dengan Seo, Sabar merasa senang. Ia mengatakan, bermain dengan jawara dunia asal Korea Selatan itu merupakan kesempatan yang langka.

"Wah, rahasianya tentunya ingin memberikan yang terbaik, karena dikasih kesempatan buat main di sini, apalagi main sama Seo," kata Sabar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Sabtu (2/11/2024).

"Kita tahu dia world champion (juara dunia), pemain yang bagus. Dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Semoga bisa lancar sampai akhir," tambah pemain berusia 28 tahun itu.