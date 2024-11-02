Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Intip Keseruan Fans MotoGP Indonesia Nikmati Jalan-Jalan di Kuala Lumpur Jelang MotoGP Malaysia 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |13:58 WIB
Intip Keseruan Fans MotoGP Indonesia Nikmati Jalan-Jalan di Kuala Lumpur Jelang MotoGP Malaysia 2024
Fans MotoGP Indonesia nikmati jalan-jalan di Kuala Lumpur sebelum nonton MotoGP Malaysia 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
KUALA LUMPUR - Fans MotoGP Indonesia ikut meramaikan ajang balapan MotoGP Malaysia 2024 yang tengah berjalan di akhir pekan ini. Puluhan fans tersebut pun menyempatkan diri jalan-jalan sejenak di Kuala Lumpur sebelum bergeser ke Sirkuit Sepang, Selangor pada Sabtu (2/11/2024).

Pada akhir pekan ini, MNC Portal Indonesia mendapatkan kesempatan melakukan tur MotoGP Malaysia dengan TX Travel dan Tourism Malaysia. Lebih dari 30 orang fans asal Indonesia juga turut serta dalam rombongan ini.

Namun, sebelum menyaksikan sprint MotoGP Malaysia 2024 pada Sabtu (2/11/2024) pukul 15.00 waktu setempat di Sirkuit Sepang, mereka diajak untuk mengunjungi Twin Tower di Kuala Lumpur pada pagi hari. Salah satu bangunan tertinggi di dunia itu memang telah menjadi tempat ikonik di Negeri Jiran.

Para fans MotoGP asal Indonesia pun sangat antusias ketika tiba di Twin Tower atau yang juga dikenal dengan nama Petronas Towers. Mereka berfoto dengan berbagai gaya untuk mengabadikan momen tersebut.

Fans MotoGP Indonesia di MotoGP Malaysia 2024

Setelah itu, mereka mampir ke sebuah pabrik dan toko coklat bernama Harriston Chocolate sebelum melanjutkan perjalanan ke Sirkuit Sepang yang memakan waktu sekira satu jam. Di sana mereka melihat langsung cara pembuatan coklat dengan rasa-rasa yang unik seperti tiramisu, kari hingga durian.

Para fans MotoGP asal Indonesia itu pun berbelanja berbagai produk olahan coklat yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Mereka sangat senang bisa mendapat kesempatan langka tersebut.

Salah satu fans MotoGP asal Indonesia bernama Hamzah Rifai mengaku ingin menyaksikan langsung GP Malaysia 2024 karena mau menjadi saksi hidup perebutan gelar juara antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia yang tinggal dua seri lagi. Dia pun turut membawa istri dan satu anak laki-lakinya.

Halaman:
1 2
