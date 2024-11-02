Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Berpeluang Menang Usai Kuasai Pole Position

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |11:59 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Berpeluang Menang Usai Kuasai <i>Pole Position</i>
Francesco Bagnaia vs Jorge Martin jadi duel paling menarik di MotoGP Malaysia 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LINK live streaming sprint race MotoGP Malaysia 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan MotoGP tersebut tepatnya akan dimainkan di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Sabtu (2/11/2024) pukul 14.00 WIB dan dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, Vision+ menyajikan persaingan sengit MotoGP Malaysia 2024 yang berlangsung siang ini. Balapan nanti diprediksi akan sangat menarik, sebab dua rider yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2024, yakni Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bakal start dari dua posisi terdepan.

Bagnaia jelas sedikit diunggulkan setelah merebut pole position. Hal tersebut bisa terjadi karena rider Ducati Lenovo itu sukses menjadi yang tercepat selama sesi kualifikasi yang sudah berjalan pagi tadi.

Dengan berada di pole position, Bagnaia memiliki keuntungan karena bisa langsung tancap gas dari barisan paling depan. Hal itu baik juga untuk mendapatkan kepercayaan diri.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

Sementara itu, Martin juga tak kalah hebat. Ia mampu menjadi yang tercepat kedua di sesi kualifikasi.

Meski gagal merebut pole position, posisi kedua juga tak terlalu buruk. Ia bisa terus mendekati Bagnaia saat balapan, malahan jika ia mampu memiliki start yang baik.

Halaman:
1 2
