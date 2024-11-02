Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Catatkan Waktu Lebih Cepat dari Jorge Martin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |09:57 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di latihan bebas 2 MotoGP Malaysia 2024, pada Sabtu (2/11/2024) pagi WIB. Beraksi di Sirkuit Sepang, Malaysia, Bagnaia yang mencatatkan waktu 1 menit 58,658 detik itu sukses mengalahkan Jorge Martin (Pramac Ducati) yang menguasai posisi kedua.

Jalannya Sesi Latihan Bebas 2

Para rider mulai memasuki lintasan untuk mencatat waktu terbaiknya. Rider KTM Red Bull, Jack Miller mencatat waktu terbaiknya dengan catatan 1 menit 58,922 detik.

Miller dibuntuti oleh Pedro Acosta, dan Enea Bastianini. Sementara Jorge Martin mengekor di posisi enam, dan Francesco Bagnaia belum menemukan catatan waktu terbaiknya.

Secara mengejutkan, rider Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo merangsek naik ke posisi pertama dengan mengemas waktu 1 menit 58,850 detik. Tapi rider berjuluk El Diablo itu memimpin tidak lama.

Pasalnya, Bagnaia berhasil mencatat waktu terbaiknya usai melahap lap demi lap dengan catatan 1 menit 58,840 detik. Murid Valentino Rossi itu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 58,658 detik. Dia dibuntuti oleh Quartararo, dan Miller.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

Memasuki 10 menit akhir, Martinator -julukan Jorge Martin- dan Marc Marquez kembali memacu kuda besinya di lintasan. Sementara, Pedro Acosta merangsek naik ke posisi dua dan Maverick Vinales ke urutan tiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
