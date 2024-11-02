5 Sirkuit Calon Pengganti MotoGP Valencia 2024, Nomor 1 Untungkan Francesco Bagnaia

ADA 5 sirkuit calon pengganti MotoGP Valencia 2024 yang resmi batal digelar karena terdampak dari Badai Dana. Dorna Sports selaku promotor MotoGP pun saat ini tengah sibuk mencari sirkuit pengganti yang akan menjadi seri penutup musim ini.

Seperti yang diketahui, MotoGP 2024 kini menyisakan dua seri lagi, yakni Malaysia dan Valencia. Seri Malaysia tengah berlangsung di Sirkuit Sepang pada akhir pekan ini, dan sesuai jadwal Valencia baru pada 22-24 November 2024.

Kendati demikian, seri Valencia dinyatakan batal karena Sirkuit Ricardo Tormo mengalami kerusakan usai terkena badai bandang dari Badai Dana. Seri Valencia sendiri sejatinya sangat penting karena bisa menjadi balapan penentu gelar juara dunia MotoGP 2024 di antara Jorge Martin (Pramac Ducati) atau Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

“MotoGP Valencia 2024 tidak akan berlangsung, seri pengganti akan dikonfirmasi,” bunyi pernyataan di situs resmi MotoGP, Jumat (1/11/2024).

Dengan dicoretnya MotoGP Valencia 2024, maka seri penutup selanjutnya sangat dinantikan. Martin yang tengah memuncai klasemen pembalap MotoGP 2024 pun sejatinya bisa saja mengunci gelar juara di seri Malaysia.

Dengan syarat Martin harus unggul 21 poin atas Bagnaia di balapan Malaysia tersebut. Namun, mengingat Bagnaia selalu mampu finis berdekatan dengan Martin, maka sulit melihat gelar juara dapat diraih di seri Malaysia.

Itulah yang menyebab seri pengganti MotoGP Valencia 2024 begitu penting. Lantas sirkuit mana saja yang bisa menjadi pengganti seri Valencia?