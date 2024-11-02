Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Enggan Bergantung kepada Enea Bastianini untuk Ganggu Jorge Martin

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |05:56 WIB
MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Enggan Bergantung kepada Enea Bastianini untuk Ganggu Jorge Martin
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini bisa saja berduel ketat dengan Jorge Martin di sepanjang balapan MotoGP Malaysia 2024 di akhir pekan ini. Namun, rekan setim Bastianini, Francesco Bagnaia enggan bergantung pada hal tersebut dan ingin memenangkan seri Malaysia itu dengan kemampuannya sendiri.

Perlu diketahui.Francesco Bagnaia sedang bersaing dalam perebutan gelar juara melawan Jorge Martin (Pramac Ducati). Bagnaia berada di posisi kedua klasemen sementara dengan selisih 17 poin dari Martin yang sudah mengumpulkan 453 poin.

Sebab itu, dua seri balapan terakhir akan menjadi sangat krusial bagi Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia. Pada balapan terdekat, Bagnaia akan mencoba peruntungannya di MotoGP Malaysia 2024.

Balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu (3/11/2024) mendatang. Bagnaia sejatinya ingin meminta bantuan kepada Enea Bastianini, yang notabene mempunyai kualitas motor yang sama dengannya.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

Namun begitu, Bagnaia menegaskan tidak ingin bergantung pada Bastianini. Pembalap asal Italia itu menegaskan siap berjuang sendiri untuk mengalahkan Martinator -julukan Jorge Martin- dan memenangkan balapan.

