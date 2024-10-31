Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi Main di Proliga 2025, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova: Sampai Ketemu Kalian Semua

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |12:04 WIB
Resmi Main di Proliga 2025, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova: Sampai Ketemu Kalian Semua
Sabina Altynbekova sudah tidak sabar berjumpa penggemarnya di Indonesia (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
PEVOLI cantik Sabina Altynbekova sudah resmi akan mentas di Proliga 2025 bareng tim voli putri Yogya Falcons. Ia pun sudah tidak sabar berjumpa publik Tanah Air yang kerap mengidolakannya.

Sabina pernah menjadi viral karena kecantikannya. Pevoli berpostur 180 cm itu pernah dinanti oleh para penggemarnya di Indonesia pada Asian Games 2018. Namun, ia tak masuk skuad voli putri Kazakhstan waktu itu.

Sabina Altynbekova

Batal pada 2018, Sabina justru akan menyambangi Indonesia dalam waktu yang lama. Ia direkrut oleh Yogya Falcons Volleyball Club, tim yang akan berkompetisi di Proliga 2025.

Sabina pun tidak sabar untuk segera berjumpa dengan para penggemarnya di Indonesia. Perempuan berusia 27 tahun itu menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya (@altynbekova_20).

“Sampai ketemu kalian semua,” tulis Sabina dalam bahasa Indonesia, dikutip pada Kamis (31/10/2024).

Sebelum berkarier di Indonesia, Sabina pernah bermain di Kazakhstan, Jepang, hingga Uni Emirat Arab. Tentu, bergabungnya perempuan asal Kazakhstan itu ke klub Indonesia akan menambah seru persaingan kategori putri Proliga.

