HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Malaysia 2024, Jorge Martin Dapat Dukungan dari Mantan Bos LCR Honda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |18:56 WIB
Jelang MotoGP Malaysia 2024, Jorge Martin Dapat Dukungan dari Mantan Bos LCR Honda
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JELANG MotoGP Malaysia 2024, pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin mendapatkan dukungan dari mantan bos LCR Honda, yakni Oscar Haro. Haro mendoakan Martin bisa bersinar di seri Malaysia pada akhir pekan ini agar bisa semakin mendekatkan diri ke gelar juara MotoGP 2024.

Haro menilai kalau Martin paham betul apa yang harus dilakukan di sisa balapan untuk bisa merebut gelar juara. Bahkan, dia berharap Martinator bisa keluar sebagai juaranya.

“Martín telah memahami bahwa satu-satunya yang perlu ia lakukan adalah berada di belakang Bagnaia. Saya melihat ini sangat baik untuk Jorge. Saya harap Jorge yang memenangkannya, karena dia benar-benar tampil luar biasa,” kata Haro, dilansir dari Motosan, kamis (31/10/2024).

Haro mengatakan, Martin sangat minim melakukan kesalahan jika dibandingkan dengan Bagnaia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Martinator juga karena masalah teknis, bukan dari kesalahan pribadinya.

Jorge Martin

“Satu-satunya kesalahannya tahun lalu adalah soal ban di Australia, yang menurut saya adalah kesalahan besar, dan tahun ini kesalahannya adalah masuk ke pit di Misano saat hujan,” tuturnya.

“Itu adalah kesalahan yang bisa dilakukan siapapun, karena kita semua manusia dan itu mungkin saja terjadi. Tapi selain itu, Jorge tampil dengan luar biasa. Bagi saya, dia agak gegabah pada hari Minggu di Australia, ketika menyalip Marc di tikungan pertama, yang seharusnya tidak dia lakukan,” lanjut Haro.

Martinator -julukan Martin- saat ini sedang memimpin klasemen dengan koleksi 453 poin. Rider asal Spanyol itu unggul 17 angka atas Bagnaia. Persaingan kedua rider ini cukup sengit, mengingat balapan tinggal menyisakan dua seri.

Halaman:
1 2
