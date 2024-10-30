Komentari Ketum Perbasi Baru, Menpora Dito Ariotedjo Siap Dukung Visi-Misi Budisatrio Djiwandono

JAKARTA – Hadirnya Budisatrio Djiwandono sebagai Ketua Umum (Ketum) baru PP Perbasi disambut baik oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Dito pun senang dengan visi-misi Budisatrio soal mengembangkan industri olahraga basket Indonesia, karenanya ia mendukung penuh.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perbasi 2024, Budisatrio terpilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Umum PP Perbasi periode 2024-2028. Dia mendapatkan dukungan dari 28 Pengurus Provinsi (Pengprov).

Dito pun hadir langsung sekaligus menutup rangkaian acara Munas Perbasi 2024. Dia ditemani oleh Plt Ketum Perbasi, Ardima Rama Putra, yang juga merupakan Staf Khusus Menpora Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga.

Dalam sambutannya, Dito memberikan apresiasi atas visi-misi Budisatrio yang menempatkan kata-kata industri di depan sebelum kata prestasi. Apalagi diyakini basket merupakan salah satu olahraga yang industrinya sudah sangat matang untuk skala nasional.

“Proses beliau menjadi Ketum Perbasi ini bukan proses yang singkat dan ringan, tetapi ini pemikiran yang sangat matang dan panjang,” kata Dito.

“Saya yakin dengan kepemimpinan Mas Budi yang tadi menyampaikan visi-misi dan langkah ke depan untuk Perbasi ini. Sekali lagi selamat Mas Budi. Semoga amanah,” tambahnya.