HOME SPORTS BASKET

Budisatrio Djiwandono Resmi Jadi Ketua Umum Perbasi 2024-2028, Janji Gelontorkan Rp400 Juta untuk Pengprov

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |05:38 WIB
Budisatrio Djiwandono Resmi Jadi Ketua Umum Perbasi 2024-2028, Janji Gelontorkan Rp400 Juta untuk Pengprov
Budisatrio Djiwandono resmi terpilih sebagai Ketua Umum Perbasi 2024-2028 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
JAKARTA Budisatrio Djiwandono telah resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) periode 2024-2028. Ia langsung membeberkan visi dan misinya untuk empat tahun ke depan.

Budisatrio terpilih menjadi Ketua Umum PP Perbasi 2024-2028 dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perbasi 2024 yang digelar pada Selasa 29 Oktober 2024. Ia menang secara aklamasi setelah mendapat dukungan dari 28 Pengurus Provinsi (Pengprov).

Basket Indonesia

Keponakan Presiden Prabowo itu membeberkan visinya adalah membawa olahraga basket mencapai industri dan prestasi menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang keolahragaan.

"Saya mengangkat visi bertema olahraga basket mencapai industri dan prestasi menuju indonesia emas 2045. Ini sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan," kata Budisatrio dalam sambutannya di Munas 2024, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Olahraga basket ini bukan sekadar cabang olahraga, tapi sebagai industri. Artinya olahraga ini bukan sekadar arena kita mencari kebugaran atau kesehatan tapi juga industri," tambah lelaki berusia 43 tahun itu.

"Ini bisa menjadi dampak ekonomi kepada masyarakat Indonesia. Olahraga ini harus bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi. Sebagai industri harus bisa melahirkan lapangan kerja sebesar-besarnya bagi Indonesia," tutur Budisatrio.

Kemudian, ada delapan misi yang direncanakan oleh Budisatrio untuk mencapai visinya tersebut. Salah satunya adalah memberikan dana Rp400 juta untuk setiap Pengprov Perbasi yang dicicil Rp100 juta setiap tahunnya.

