HOME SPORTS NETTING

Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Keturunan yang Hijrah dari Malaysia ke Singapura

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:25 WIB
Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Keturunan yang Hijrah dari Malaysia ke Singapura
Loh Kean Yew jadi juara dunia pada 2021. (Foto: Instagram/@lohkeanyew)
A
A
A

KISAH Loh Kean Yew menarik diulas. Sebab, pebulutangkis keturunan ini hijrah dari Malaysia ke Singapura.

Diketahui, Loh Kean Yew jadi salah satu legenda berbakat di dunia bulu tangkis Singapura. Dia bahkan sukses menjadi pebulu tangkis pertama Singapura yang menjadi juara dunia. Pencapaian itu diraihnya pada 2021.

Loh Kean Yew

Kini, Loh Kean Yew pun menduduki posisi ke-12 di ranking dunia. Sebelumnya, dia pernah menempati peringkat ketiga pada sebagai ranking terbaiknya pada November 2022.

Di balik kesuksesan Loh Kean Yew yang nama Singapura harum ini, ada kisah menarik di balik perjalanan kariernya. Dia ternyata pemain keturunan yang hijrah dari Malaysia ke Singapura.

Loh Kean Yew merupakan pemuda asli Malaysia yang lahir di Penang, 26 Juni 1997. Sejak kecil, dia sudah bercita-cita menjadi pebulutangkis kelas dunia.

Telusuri berita Sport lainnya
