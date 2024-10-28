Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara Indonesia International Challenge 2024, Lanny Tria/Siti Fadia Sukses Membuktikan Diri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |00:04 WIB
Juara Indonesia International Challenge 2024, Lanny Tria/Siti Fadia Sukses Membuktikan Diri
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti semakin percaya diri usai juara Indonesia International Challenge 2024 (Foto: PBSI)
SURABAYA – Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses menyabet gelar juara pada turnamen Indonesia International Challenge 2024. Mereka senang dengan gelar itu karena ambisi untuk membuktikan diri dapat terwujud.

Lanny/Fadia merebut gelar juara usai kandaskan pasangan Taiwan, Hung En-Tzu/Hsieh Pei Shan, di Jatim Expo, Surabaya, Minggu 27 Oktober 2024. Sebagai pasangan yang berpengalaman, mereka membungkam Hung/Hsieh dalam dua gim langsung dengan skor 21-9, 21-16 hanya dalam durasi 32 menit.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Ini menjadi hasil yang manis bagi Lanny/Fadia, mengingat ini merupakan debut sebagai pasangan. Fadia mengatakan kalau merea sejak awal memang mengincar podium pertama sebagai bentuk pembuktian bisa meraih gelar juara.

“Tampil di partai final kami fokus untuk bisa meraih gelar juara. Pada ajang Indonesia International Challenge 2024 di Surabaya kami ingin memberikan pembuktian bisa meraih gelar juara,” ungkap Fadia dalam rilis PBSI, Minggu (27/10/2024).

Seperti diketahui, untuk sementara Lanny dipasangkan dengan Fadia yang sebelumnya bermain bersama Apriyani Rahayu. Ada pun pasangan Lanny sebelumnya yakni Rachel Allessya Rose untuk sementara berpasangan dengan Kelly Larisa.

Kekompakan berjalan dengan baik mengingat selama berlatih sudah sering bermain bersama. Berbekal latihan bersama di Pelatnas Cipayung, baik Lanny mau pun Fadia bermain sangat padu di atas lapangan.

“Setelah tampil di Olimpiade Paris 2024 bersama Apriyani Rahayu, saya berlatih bersama dengan Lanny. Kami sudah sering berlatih bersama sehingga tidak sulit untuk menemukan kekompakan di lapangan,” ujar Fadia.

