MOTOGP

Perbandingan Gaji Joan Mir dengan Marc Marquez yang Saling Sindir Usai Nyaris Tabrakan di MotoGP Thailand 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |13:21 WIB
Perbandingan Gaji Joan Mir dengan Marc Marquez yang Saling Sindir Usai Nyaris Tabrakan di MotoGP Thailand 2024
Marc Marquez (kiri) terlibat insiden dengan Joan Mir di MotoGP Thailand 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap MotoGP, Joan Mir dan Marc Marquez terlibat aksi saling sindir. Hal ini disebabkan oleh insiden hampir tabrakan yang dialami keduanya di MotoGP Thailand 2024.

Momen tersebut terjadi di tikungan tiga jelang akhir balapan. Pada momen tersebut, Marc Marquez hampir saja menabrak Joan Mir dari belakang yang membuat keduanya hampir crash dan gagal menyelesaikan balapan.

Kala itu, semangat Marquez memang sangat menggebu-gebu usai dirinya sempat terjatuh dari posisi dua. Untuk itu, dirinya berusaha keras untuk masuk ke zona 10 besar demi bisa mendapatkan poin dan mempertahankan posisi ketiga klasemen MotoGP 2024.

Namun pada akhirnya, keduanya gagal bersinar di MotoGP Thailand. Marc Marquez hanya finish di posisi 11 sedangkan Joan Mir finish di posisi 15.

Joan Mir

Namun usut punya usut, masalah tersebut rupanya masih terbawa hingga selesai balapan. Saat ditanya soal insiden yang terjadi dengan Joan Mir, The Baby Alien justru menyuruh wartawan untuk menanyakannya pada Mir saja.

"Insiden dengan Mir? Biar dia (Joan Mir) saja yang menjelaskan,” kata Marc Marquez menyindir.

Sebaliknya, Joan Mir juga turut menyindir Marquez akibat insiden yang terjadi di MotoGP Thailand 2024. Ia bahkan menyebut jika sepantasnya lawannya itu mendapat long lap penalti dari MotoGP.

