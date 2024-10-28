Jadwal MotoGP Malaysia 2024 Akhir Pekan Ini: Persaingan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia Siap Memanas di Sirkuit Sepang

JADWAL MotoGP Malaysia 2024 akhir pekan ini, tepatnya pada 1-3 November 2024 menarik untuk diketahui. Sebab seri Malaysia ini akan menjadi balapan yang begitu penting untuk rider Pramac Ducati, Jorge Martin dan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia.

Ya, Bagnaia dan Martin kini semakin memanas karena keduanya hanya berjarak 17 poin hingga MotoGP 2024 menyisakan dua seri lagi, yakni Malaysia dan Valencia. Martin tengah memimpin gelar juara dunia MotoGP 2024 dengan memiliki 453 poin.

Sementara Bagnaia di urutan kedua dengan 436 poin. Marc Marquez (Gresini Ducati) dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) sudah dipastikan tersingkir dari perburuan gelar juara MotoGP 2024.

Jadi, kini semua penggemar MotoGP fokus terhadap Martin vs Bagnaia. Persaingan itu pun mengingatkan musim lalu, di mana Martin dan Bagnaia bertarung hingga seri terakhir alias MotoGP Valencia 2023.

Kini tampaknya kejadian musim lalu itu akan terulang di MotoGP 2024 ini. Hasil balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia, akan sangat menentukan karena itu dipastikan Martin vs Bagnaia akan memanas di MotoGP Malaysia 2024.

Karena balapan di Sirkuit Sepang itu begitu penting, Martin dan Bagnaia jelas akan berusaha maksimal di sesi latihan bebas untuk mendapatkan pengaturan motor yang terbaik sebelum beraksi di kualifikasi.