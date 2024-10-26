Jadwal F1 GP Meksiko 2024: Max Verstappen Diasapi Duo Ferrari Lagi?

JADWAL F1 GP Meksiko 2024 akan diulas dalam artikel ini. Akankah Max Verstappen diasapi duo Ferrari lagi dalam balapan ini?

Ya, ajang F1 2024 berlanjut. Pada pekan ini, ada balapan seru di seri F1 GP Meksiko 2024 yang akan berlangsung di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City.

Rangkaian F1 GP Meksiko 2024 sudah dimulai dini hari tadi, Sabtu (26/10/2024). Ada sesi latihan 1 dan 2 yang sudah dilakoni Lewis Hamilton cs.

Hasilnya, pembalap dari Scuderia Ferrari masih mendominasi. Pada sesi latihan bebas 1, Carlos Sainz dari Scuderia Ferrari menempati posisi kedua. Dia diasapi George Russell dari Mercedes AMG Petronas.

Sementara sang juara dunia F1 2023, Max Verstappen, dia tak bisa menembus tiga besar. Verstappen ada di urutan keempat.

Dominasi Ferrari pun berlanjut ke sesi latihan bebas 2. Carlos Sainz kini bahkan ada di posisi pertama karena mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 17,699 detik.

Rekan setim Sainz, yakni Charles Leclerc, juga bekerja apik. Dia bisa bertengger di urutan keempat dalam sesi itu.

Dengan kondisi di atas, Ferrari tentunya akan turut difavoritkan lagi menang di F1 GP Meksiko 2024. Apalagi, Leclerc dan Sainz sama-sama baru memetik hasil positif dari balapan akhir pekan lalu di F1 GP Amerika Serikat 2024.

