Antisipasi Perubahan Iklim, PUBG MOBILE Luncurkan Kampanye Play For Green

ANTISIPASI perubahan iklim, PUBG MOBILE meluncurkan kampanye Play for Green pada Jumat (13/9/2024). Kampanye Play for Green juga bagian dari Green Game Jam Playing For the Planet yang menghadirkan berapa hal:

1. Ruins Of Erangel: Sandstorm dan Ruins of Erangel: Exploration - Dua map baru dalam mode World of Wonder yang didasarkan pada data ilmiah dunia nyata, membayangkan map ikonik ini setelah 100 tahun perubahan iklim.

2. Run For Green: Event baru yang mengubah gerakan pemain di dalam game menjadi dukungan untuk proyek konservasi dunia nyata serta memberikan hadiah digital eksklusif.

3. Preservation Garden: Taman botani edukatif baru yang bisa dibuka di mode Home melalui event Run For Green, merayakan keindahan dan pentingnya flora yang terancam punah.

4. World Of Wonder Green Creative Contest: Kontes pembuatan peta bertema baru untuk para kreator World of Wonder, mengundang mereka untuk melanjutkan percakapan ekologis lebih lanjut di PUBG MOBILE menggunakan template Ruins of Erangel dan item bertema baru.

5. PUBG MOBILE’s Global Action Challenge: Kompetisi sosial yang menantang pemain PUBG MOBILE di seluruh dunia untuk menunjukkan upaya hijau mereka dengan kesempatan memenangkan hadiah!

Peluncuran Bagian dari Green Game Jam

(PUBG MOBILE luncurkan kampanye play for green. (Foto: PUBG MOBILE)

PUBG MOBILE salah satu game mobile terpopuler di dunia, baru saja meluncurkan campaign bertajuk ‘Play For Green’. Campaign ini diluncurkan sebagai bagian dari Green Game Jam yang dirancang oleh Playing For The Planet, sebuah inisiasi yang didukung Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) untuk mendukung planet melalui aksi nyata dalam permainan dan meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan lingkungan.

Terdapat seri map, event di dalam game, sejumlah tantangan baru, serta hadiah eksklusif yang bisa didapatkan oleh pemain. Play For Green mempunyai target untuk memberdayakan dan mengerakkan komunitas global pemain PUBG MOBILE, memfasilitasi dukungan terhadap proyek konservasi lingkungan yang penting di dunia nyata dan memperlihatkan bagaimana kita dapat bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau.

Campaign ini mengikuti survey global pemain PUBG MOBILE, di mana 88% pemain mengaku bahwa mereka khawatir terhadap isu perubahan iklim dan efek yang akan terjadi di masa depan, dan 91% mengaku sudah merasakan efek dari perubahan iklim di negaranya masing-masing.

The Ruins of Erangel

Diciptakan melalui kolaborasi dengan Profesor UCL Mark Maslin, PUBG MOBILE membawa tema perubahan iklim ke dalam game, membuat sebuah seri map baru yang dinamakan “The Ruins of Erangel” di World of Wonder. The Ruins of Erangel adalah sebuah perandaian bagian map Erangel yang ikonik, setelah mengalami 100 tahun perubahan iklim. Reruntuhan Erangel

The Ruins of Erangel mempertimbangkan tingkat perubahan iklim saat ini, berdasarkan data geografis yang relevan, dan membayangkan area terkenal ‘Ruins’ di Erangel. Penelitian menemukan bahwa dalam 100 tahun ke depan, tanpa adanya intervensi apa pun, planet kita bisa mengalami nasib yang sama dengan The Ruins of Erangel, yang dilanda badai pasir yang merajalela, kekeringan, dan penurunan yang menghancurkan dalam kehidupan pohon dan tanaman di bumi Erangel.

The Ruins of Erangel: Sandstorm - Badai pasir menjadi tantangan berat para pemain! Pemain harus mengumpulkan peralatan medis yang penting dan menghadapi musuh di dalam medan tantangan yang sama sekali tak tenang. Di kala badai pasir datang, pemain harus super hati-hati untuk mengatur timing dalam melakukan healing, mengetahui damage yang dihantarkan oleh badai tersebut.

Map kedua, The Ruins of Erangel: Eksplorasi menawarkan pengalaman yang unik dan berbasis naratif, sehingga pemain dapat merasakan kekuatan cerita di balik dampak perubahan iklim. Map ini akan membawa perjalanan yang bisa dinikmati pemain, dengan menggunakan checkpoint, yang mana tiap checkpoint mempunyai bagian yang menceritakan kisah perubahan bumi Erangel. Saat PUBG MOBILE melakukan penjalajahan di dalam map, akan ada teks yang muncul di tiap checkpoint, yang akan membimbing mereka di lansekap map dan membuat pemahaman lebih dalam mengenai tantangan lingkungan yang dihadirkan.

Silakan baca hasil riset eksklusif Prof Mark Maslin yang juga menjadi dasar peracikan map Ruins of Erangel dan juga 10 cara yang bisa dilakukan tiap individual untuk mendukung planet melalui tautan ini!

Run for Green

Melalui event special dalam game ‘Run for Green’, yang berlangsung dari 11 September hingga 24 September, pemain dapat membantu proyek lingkungan nyata untuk melindungi total lahan yang setara dengan lebih dari 350.000 meter persegi di Indonesia, Pakistan, dan Brasil.

Selama acara ini, setiap jarak lari yang ditempuh pemain di mode Classic PUBG MOBILE akan berkontribusi pada pencapaian target server global. Target ini akan mendukung berbagai proyek di seluruh dunia untuk melindungi habitat penting dan menjaga ekosistem bumi:

1. Proyek Bioma Cerrado di Brasil bekerja untuk melestarikan salah satu sabana dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan memberi insentif kepada pemilik tanah untuk melestarikan vegetasi asli, yang memainkan peran penting dalam penyimpanan karbon.

2. Di Indonesia, Cagar Keanekaragaman Hayati Rimba Raya melindungi salah satu populasi liar terakhir orangutan dan melibatkan komunitas lokal dalam praktik berkelanjutan untuk mengurangi konflik manusia-hewan liar.

3. Terakhir, di Pakistan, Proyek Delta Blue Carbon – 1 berfokus pada regenerasi hutan mangrove di Delta Sungai Indus, meningkatkan ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim sekaligus mencegah kehilangan keanekaragaman hayati.

Melalui challenge di dalam game ‘Run for Green’, pemain juga akan membuka serangkaian item dan pengalaman dalam game, termasuk yang special, ‘Preservation Garden’, di mode Home yang menampilkan berbagai tanaman dan pohon yang saat ini terancam punah.

‘Preservation Garden’ bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya flora dunia yang terancam punah dan memberikan mereka rumah digital di PUBG MOBILE agar pemain dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka melalui papan informasi interaktif dan menikmati keajaiban alam mereka.