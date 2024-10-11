Hasil Perempatfinal Arctic Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah Dramatis dari Ganda Malaysia, Rehan/Lisa Juga Tersingkir!

HASIL perempatfinal Arctic Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Dua wakil Indonesia harus tersingkir, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan juga Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Ganda putra Indonesia, Fajar/Rian, gagal revans usai kalah dramatis dari wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Fajar/Rian takluk di tangan Goh/Izzuddin dengan skor 21-23, 21-19, dan 20-22. Laga sengit tersebut berlangsung di Vantaan Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Jumat (10/11/2024) malam WIB.

Duel sengit antara kedua pasangan berlangsung sejak laga dimulai. Pada awal gim pertama, Fajar/Rian dan Goh/Izzuddin pun saling bergantian melakukan serangan dan menghasilkan poin.

Namun, usai imbang 5-5, Fajar/Rian beberapa kali melakukan kesalahan sendiri hingga tertinggal 9-11 di interval gim pertama. Selepas interval, jual beli serangan kembali terjadi di antara kedua pasangan.

Akan tetapi, Fajar/Rian masih sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat mereka kian tertinggal 12-17. Untungnya, Fajar/Rian belum mau menyerah. Permainan apik di area depan membuat Fajar/Rian kerap membuahkan poin hingga membuat kedudukan imbang 17-17 dan laga berlangsung sengit. Bahkan kedudukan imbang berlangsung inga deuce 21-21.

Sayang pada deuce 21-21, Fajar/Rian gagal memanfaatkan situasi untuk memenangkan laga. Mereka takluk di gim pertama dengan skor tipis 21-23.

Pada gim kedua, laga kembali berjalan sengit. Namun, Fajar/Rian masih belum terhindarkan dari kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat mereka terus tertinggal, termasuk di interval gim kedua 8-11.

Usai interval, Fajar/Rian ternyata tidak menyerah begitu saja. Permainan agresif kembali dimainkan dan mereka berhasil mengurangi kesalahan sendiri. Situasi pun berbalik, Fajar/Rian unggul 14-12. Meski sempat sengit kembali, Fajar/Rian kali ini berhasil bermain dan mengamankan kemenangan gim kedua dengan skor 21-19.