Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Arctic Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah Dramatis dari Ganda Malaysia, Rehan/Lisa Juga Tersingkir!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |20:26 WIB
Hasil Perempatfinal Arctic Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah Dramatis dari Ganda Malaysia, Rehan/Lisa Juga Tersingkir!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Arctic Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Dua wakil Indonesia harus tersingkir, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan juga Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Ganda putra Indonesia, Fajar/Rian, gagal revans usai kalah dramatis dari wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Fajar/Rian takluk di tangan Goh/Izzuddin dengan skor 21-23, 21-19, dan 20-22. Laga sengit tersebut berlangsung di Vantaan Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Jumat (10/11/2024) malam WIB.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Duel sengit antara kedua pasangan berlangsung sejak laga dimulai. Pada awal gim pertama, Fajar/Rian dan Goh/Izzuddin pun saling bergantian melakukan serangan dan menghasilkan poin.

Namun, usai imbang 5-5, Fajar/Rian beberapa kali melakukan kesalahan sendiri hingga tertinggal 9-11 di interval gim pertama. Selepas interval, jual beli serangan kembali terjadi di antara kedua pasangan.

Akan tetapi, Fajar/Rian masih sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat mereka kian tertinggal 12-17. Untungnya, Fajar/Rian belum mau menyerah. Permainan apik di area depan membuat Fajar/Rian kerap membuahkan poin hingga membuat kedudukan imbang 17-17 dan laga berlangsung sengit. Bahkan kedudukan imbang berlangsung inga deuce 21-21.

Sayang pada deuce 21-21, Fajar/Rian gagal memanfaatkan situasi untuk memenangkan laga. Mereka takluk di gim pertama dengan skor tipis 21-23.

Pada gim kedua, laga kembali berjalan sengit. Namun, Fajar/Rian masih belum terhindarkan dari kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat mereka terus tertinggal, termasuk di interval gim kedua 8-11.

Usai interval, Fajar/Rian ternyata tidak menyerah begitu saja. Permainan agresif kembali dimainkan dan mereka berhasil mengurangi kesalahan sendiri. Situasi pun berbalik, Fajar/Rian unggul 14-12. Meski sempat sengit kembali, Fajar/Rian kali ini berhasil bermain dan mengamankan kemenangan gim kedua dengan skor 21-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/40/3074327/penyebab-jonatan-christie-gagal-juara-arctic-open-2024-hilang-fokus-karena-keputusan-kontroversial-wasit-eFBHeZYkmg.jpg
Penyebab Jonatan Christie Gagal Juara Arctic Open 2024: Hilang Fokus karena Keputusan Kontroversial Wasit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/40/3074197/hasil-final-arctic-open-2024-jonatan-christie-harus-puas-jadi-runner-up-E8wAow2eDZ.jpg
Hasil Final Arctic Open 2024: Jonatan Christie Harus Puas Jadi Runner Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/40/3074075/3-alasan-jonatan-christie-bakal-juara-arctic-open-2024-nomor-1-catatan-gemilang-RdTTy6Xp2g.jpg
3 Alasan Jonatan Christie Bakal Juara Arctic Open 2024, Nomor 1 Catatan Gemilang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/40/3074043/unggul-head-to-head-jonatan-christie-tetap-tak-bisa-anggap-enteng-chou-tien-chen-di-final-arctic-open-2024-zKhrgDtKP4.jpg
Unggul Head-to-Head, Jonatan Christie Tetap Tak Bisa Anggap Enteng Chou Tien Chen di Final Arctic Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/40/3073983/jadwal-final-arctic-open-2024-jonatan-christie-tantang-chou-tien-chen-ChyfO1EaAC.jpg
Jadwal Final Arctic Open 2024: Jonatan Christie Tantang Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/40/3073981/gugur-di-semifinal-arctic-open-2024-gregoria-mariska-kesal-dengan-permainan-sendiri-WkvGFyDk5W.jpg
Gugur di Semifinal Arctic Open 2024, Gregoria Mariska Kesal dengan Permainan Sendiri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement