HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Arctic Open 2024: Rinov/Pitha Segel Tiket Perempatfinal Usai Bertarung Sengit Rubber Game

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |22:14 WIB
Hasil 16 Besar Arctic Open 2024: Rinov/Pitha Segel Tiket Perempatfinal Usai Bertarung Sengit Rubber Game
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Arctic Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, berhasil mengunci tiket ke perempatfinal Arctic Open 2024.

Kepastian itu didapat usai Rinov/Pitha mengalahkan wakil Inggris, Gregory Mairs/Jenny Mairs. Pertandingan tersebut berlangsung di Vantaa Energia Arena, Vantaa, Finlandia pada Kamis (10/10/2024) malam WIB.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Rinov/Pitha berhasil menang atas duet Mairs usai bertarung sengit rubber game atau tiga gim. Laga berakhir dengan skor 19-21, 21-10, dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha bermain trengginas sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda campuran ranking 20 dunia itu melesatkan banyak pukulan keras dan menyilang, membuat Gregory/Jenny kewalahan.

Namun demikian, Gregory/Jenny mencoba melawan dengan bermain defensif. Secara perlahan, Gregory/Jenny memangkas ketertinggalan dengan serangan efektif. Akan tetapi, Rinov/Pitha akhirnya tetap unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-9.

Selepas rehat, jual beli serangan antara kedua pasangan terjadi di poin-poin terakhir gim pertama. Rinov/Pitha yang sempat unggul harus mengakui kemenangan duet Mairs dengan skor 19-21.

Berlanjut pada gim kedua, Rinov/Pitha tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Kampiun Spain Masters 2024 itu langsung bermain agresif dan mencetak poin sebanyak mungkin sejak awal pertandingan.

Gregory/Jenny akhirnya tertinggal dari Rinov/Pitha pada jeda interval gim kedua dengan skor 9-11. Setelah istirahat sejenak, Rinov/Pitha langsung melesat dengan permainan ofensif.

Halaman:
1 2
