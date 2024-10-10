Hasil 16 Besar Arctic Open 2024: Kalah dalam Duel Sengit, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Gagal Susul Fajar/Rian ke Perempatfinal

HASIL 16 besar Arctic Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, gagal susul Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melesat ke perempatfinal.

Pasalnya, Ahsan/Hendra kalah dari duet andalan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, di babak 16 besar Arctic Open 2024. Bermain di Vantaan Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Kamis (10/10/2024) malam WIB, pasangan berjuluk The Daddies itu harus tersingkir usai tarung rubber game berdurasi 47 menit dengan skor 13-21, 21-13, dan 9-21.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra kesulitan mengimbangi permainan cepat yang dilakukan oleh Astrup/Rasmussen. Alhasil, mereka tertinggal 0-5.

Astrup/Rasmussen terus memperlebar keunggulan mereka menjadi 8-3. Walau Ahsan/Hendra sempat mendekat di angka 6-8, mereka bisa menjauh lagi dan menginjak interval gim pertama dengan skor 11-7.

Usai rehat, Ahsan/Hendra sangat sulit menahan serangan-serangan smash-smash keras dan bola-bola drive cepat yang digencarkan lawan. Mereka pun terus berada dalam posisi tertinggal di angka 10-17 sampai akhirnya kalah dengan skor 13-21.

Pada gim kedua, The Daddies mulai bisa mengimbangi permainan duet ranking dua dunia itu. Kedua pasangan pun saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 6-6.