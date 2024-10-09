Advertisement
SPORT LAIN

Megawati Hangestri Cs Gagal Juarai Kovo Cup 2024, Ini Hal yang Paling Disesali Pelatih Red Sparks

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |02:00 WIB
Megawati Hangestri Cs Gagal Juarai Kovo Cup 2024, Ini Hal yang Paling Disesali Pelatih Red Sparks
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri saat bermain untuk Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

TONGYEONG - Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri nyaris saja mengangkat trofi Kovo Cup 2024 jika klubnya, Red Sparks tak kalah di final dari Hillstate. Menanggapi kegagalan di final Kovo Cup 2024 itu, pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, sungguh menyesal karena timnya terlalu banyak membuang poin lantaran adanya kesalahan komunikasi.

Ko Hee Jin pun siap memperbaiki itu semua. Dengan harapan Red Sparks bisa menghilangkan kelemahan itu saat menghadapi Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Ya, Red Sparks menelan kekalahan dari Hillstate dengan skor 1-3 (25-23, 15-21, 14-25, dan 18-25) di Tongyeong Gymnasium pada Minggu 6 Oktober 2024. Hasil ini sekaligus membuat Megawati cs harus puas menjadi runner up untuk yang kedua kalinya di turnamen Kovo Cup.

Ko Hee Jin cukup kecewa karena Red Sparks memberikan poin yang cukup mudah kepada lawannya. Menurutnya, itu bisa terjadi karena komunikasi buruk yang dilakukan Megawati dan kolega. Terlebih, pertahanan Hillstate sangat solid.

Megawati Hangestri saat membela Red Sparks

“Kami memberi poin terlalu mudah karena kesalahan komunikasi dan sinyal yang tidak jelas. Kekuatan utama kami adalah serangan, tetapi rasanya persentase keberhasilan serangan kami jauh lebih rendah,” kata Ko Hee Jin, dilansir dari The Spike, Rabu (9/10/2024).

“Pertahanan lawan sangat baik, sehingga meskipun kami mencoba memukul lebih keras dan tinggi, tetap saja sulit,” sambungnya.

Halaman:
1 2
