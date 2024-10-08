Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadir di Stadion Manahan, Jokowi Ungkap Harapan Digelarnya Peparnas XVII Solo 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |01:00 WIB
Hadir di Stadion Manahan, Jokowi Ungkap Harapan Digelarnya Peparnas XVII Solo 2024
Presiden Jokowi di opening ceremony Peparnas XVII Solo 2024. (Foto: Raka Dwi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024 telah resmi dimulai. Dalam acara pembukannya yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah tersebut, turut hadir Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi pun menjadi pihak yang membuka Peparnas XVII Solo 2024 pada Minggu 6 Oktober 2024 kemarin. Dalam momen tersebut, Jokowi memiliki harapan Peparnas ini tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan para atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor-rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi seluruh atlet penyandang disabilitas sehingga bisa menampilkan kemampuan terbaiknya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama kompetisi berlangsung.

"Mari bertanding dalam suasana persaudaraan, dan berjuang dengan semangat sportivitas," kata Presiden Jokowi, dikutip Selasa (7/10/2024).

Peparnas XVII Solo 2024

Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa bangganya terhadap prestasi luar biasa para atlet disabilitas Indonesia. Presiden mengapresiasi pencapaian para atlet Indonesia di kancah internasional, termasuk keberhasilan menjadi juara umum ASEAN Paragames tiga kali berturut-turut pada tahun 2017, 2022, dan 2023.

"Kita semua patut bangga kepada para atlet penyandang disabilitas Indonesia, daya juangnya luar biasa, prestasinya juga sangat membanggakan," sambung Jokowi.

Halaman:
1 2
