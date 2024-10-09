Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peparnas XVII Solo 2024 Pertandingkan Cabor E-Sport, Menpora Dito Ariotedjo: Keputusan yang Tepat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |00:00 WIB
Peparnas XVII Solo 2024 Pertandingkan Cabor E-Sport, Menpora Dito Ariotedjo: Keputusan yang Tepat
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

SOLO - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, puas saat mendengar cabang olahraga (cabor) E-Sport dipertandingkan di Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024. Sebab ia merasa itu keputusan yang tepat mengingat E-Sport juga mulai dipertandingkan di Asian Para Games.

Seperti diketahui, Peparnas 2024 sudah berlangsung sejak tanggal 6 Oktober dan akan berakhir pada 13 Oktober mendatang. Sebanyak 20 cabor dipertandingkan, salah satunya E-Sport.

Menpora Dito sangat mengapresiasi dipertandingkannya cabor tersebut. Apalagi, ia merasa kalau peminat dari cabor itu sangat banyak sehingga sosialisasinya tidak sulit. Karena itu dia berharap para atlet dari cabor tersebut bisa terus berkembang.

"Kami sangat senang E-Sport dipertandingkan di Peparnas ini. Di Asian Para Games, E-Sport sudah mulai dipertandingkan,” ujar Menpora Dito, dikutip dari situs Kemenpora, Rabu (9/10/2024).

Peparnas XVII Solo 2024

“Jadi ini adalah langkah penting untuk melihat bagaimana potensi E-Sport ke depannya agar terus berkembang. Saya sangat mengapresiasi upaya menjadikan E-Sport sebagai cabor resmi di Peparnas," sambungnya.

Menpora Dito juga menyampaikan tingginya minat terhadap E-Sport di kalangan masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas. Pria berusia 33 tahun ini yakin cabor tersebut memiliki potensi besar.

Halaman:
1 2
