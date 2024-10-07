Kisah Gregoria Mariska yang Tak Bisa Latihan Berhari-hari karena Sakit Asam Lambung hingga Sulit Berdiri

KISAH Gregoria Mariska Tunjung yang tak bisa latihan berhari-hari karena sakit asam lambung menarik untuk dibahas. Pasalnya saking sakitnya Gregoria mengaku kesulitan berdiri hingga harus dibantu dengan tongkat.

Sebagai atlet, Gregoria memiliki pola yang makan yang baik dan sudah teratur dengan rapi. Namun, ada kalanya ia pun lupa makan dan banyak hal lain hingga memicu penyakit, termasuk asam lambung.

Sakit asam lambung yang dirasakan Gregoria pun luar biasa. Pasalnya ia sampai tidak bisa latihan selama berhari-hari, padahal saat itu ia hendak ingin tampil di Artic Open 2024 pada 8-13 Oktober 2024 mendatang.

"Puji Tuhan udah latihan normal, bahkan lutut aku pun udah enggak begitu sakit, aku udah lepas dari tapping juga selama latihan. Tapi kemarin ada aja saya kena asam lambung, bilangnya sih iritasi usus, tapi kayaknya asam lambung sih, empat hari enggak latihan," cerita Gregoria, dikutip Senin (7/10/2024).

Gregoria mengakui dirinya punya riwayat asam lambung sejak 2020. Namun, untuk kasus kali ini, ia merasakan sakit asam lambung yang bermula dari diare. Pada kondisi ini juga, Gregoria sempat beberapa kali terlambat makan yang semakin memperparah.

"Jadi awalnya diare, pemicunya apa kurang tahu karena di weekend aku rasa makannya bener-bener aja gitu. Tapi tiba-tiba aku diare dan cukup parah sampai akhirnya aku diberi obat untuk stop diarenya. Terus mungkin di saat yang bersamaan juga aku kurang perhatiin makan aku," sambung kekasih Mikha Angelo itu.