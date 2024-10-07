Kisah 0,036 Detik yang Berharga untuk Marc Marquez, Hampir Kehilangan Podium di MotoGP Jepang 2024!

MOTEGI – Marc Marquez hanya berjarak 0,036 detik dari kehilangan haknya berdiri di podium pada MotoGP Jepang 2024. Pembalap tim Gresini Racing tersebut sangat beruntung!

Balapan utama seri ke-16 MotoGP 2024 itu digelar Minggu 6 Oktober siang WIB di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang. Marquez yang memulai lomba dari posisi sembilan tampil menggila.

Perlahan-lahan The Baby Alien menyalip satu per satu lawan hingga diuntungkan dengan jatuhnya Pedro Acosta. Marquez yang melaju di posisi empat usai menyalip Enea Bastianini, naik satu posisi ke urutan tiga.

Juara dunia MotoGP enam kali itu sukses bertahan dari kejaran La Bestia yang dikenal selalu menggila di lap-lap akhir. Buktinya, ia finis hanya 0,536 detik di depan Bastianini kendati jaraknya sempat 1 detik lebih.

Ternyata, 0,036 detik itu sungguh berharga buat Marquez. Dilansir dari Crash, Senin (7/10/2024), Marquez sesungguhnya melanggar batas trek (track limit) di tikungan empat Sirkuit Motegi.

Sesuai aturan, jika pelanggaran batas trek terjadi di putaran terakhir, maka pembalap diminta untuk menyerahkan posisinya ke rider di belakang. Dalam hal ini, Marquez harus mengalah untuk Bastianini.