Fantastis! Lelang Merchandise Rider MotoGP Mandalika 2024 Capai Rp76 Juta

LOMBOK TENGAH – Hasil lelang merchanside rider di MotoGP Mandalika 2024 mencapai angka Rp76 juta! Seluruh nominal yang didapat akan disumbangkan untuk amal.

Pemerintah, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram berkolaborasi dengan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyelenggarakan lelang amal merchandise MotoGP 2024. Acara itu digelar di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 29 September 2024.

Diketahui, ada sebanyak tujuh barang yang terjual hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Adapun barang yang dilelang seperti rompi, baju, sampai helm yang semuanya bertanda tangan rider MotoGP. Mantapnya, hasil lelang itu mencapai Rp76 juta, meningkat hampir 17 kali lipat dari nilai limit sebesar Rp4,7 juta.

Barang yang paling mahal laku terjuan dalam acara lelang itu adalah helm bertanda tangan Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Dimulai dari harga Rp2 juta, helm yang ditandatangani oleh duo rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu laku terjual Rp25,5 juta, meningkat 12,75 kali lipat dari nilai limit.

Kemudian paling mahal kedua, berupa kaos yang bertanda tangan duo rider Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Diketahui kaos tersebut terjual dengan harga sebesar Rp21 juta. Termahal ketiga, ada rompi bertanda tangan Jorge Martin, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta yang laku terjual Rp17 juta.

Kepala KPKNL Mataram, Kurniawan Catur Andrianto menyampaikan, seluruh hasil lelang akan dipergunakan untuk kepentingan amal. Hal tersebut menjadikan balap MotoGP Mandalika 2024 berbeda dengan di negara lainnya. Tidak hanya sekadar menonton balapan, tetapi juga untuk menumbuhkan kepedulian sosial bagi sesama.