Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fantastis! Lelang Merchandise Rider MotoGP Mandalika 2024 Capai Rp76 Juta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |00:48 WIB
Fantastis! Lelang Merchandise Rider MotoGP Mandalika 2024 Capai Rp76 Juta
Lelang merchandise rider MotoGP Mandalika 2024 mencapai angka Rp76 juta (Foto: MGPA)
A
A
A

LOMBOK TENGAH – Hasil lelang merchanside rider di MotoGP Mandalika 2024 mencapai angka Rp76 juta! Seluruh nominal yang didapat akan disumbangkan untuk amal.

Pemerintah, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram berkolaborasi dengan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyelenggarakan lelang amal merchandise MotoGP 2024. Acara itu digelar di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 29 September 2024.

Lelang merchandise MotoGP Mandalika 2024 (Foto: MGPA)

Diketahui, ada sebanyak tujuh barang yang terjual hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Adapun barang yang dilelang seperti rompi, baju, sampai helm yang semuanya bertanda tangan rider MotoGP. Mantapnya, hasil lelang itu mencapai Rp76 juta, meningkat hampir 17 kali lipat dari nilai limit sebesar Rp4,7 juta.

Barang yang paling mahal laku terjuan dalam acara lelang itu adalah helm bertanda tangan Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Dimulai dari harga Rp2 juta, helm yang ditandatangani oleh duo rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu laku terjual Rp25,5 juta, meningkat 12,75 kali lipat dari nilai limit.

Kemudian paling mahal kedua, berupa kaos yang bertanda tangan duo rider Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Diketahui kaos tersebut terjual dengan harga sebesar Rp21 juta. Termahal ketiga, ada rompi bertanda tangan Jorge Martin, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta yang laku terjual Rp17 juta.

Kepala KPKNL Mataram, Kurniawan Catur Andrianto menyampaikan, seluruh hasil lelang akan dipergunakan untuk kepentingan amal. Hal tersebut menjadikan balap MotoGP Mandalika 2024 berbeda dengan di negara lainnya. Tidak hanya sekadar menonton balapan, tetapi juga untuk menumbuhkan kepedulian sosial bagi sesama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement