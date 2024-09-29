Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Mandalika 2024: Jorge Martin Perlebar Jarak dari Francesco Bagnaia, Marc Marquez Tertahan di Urutan Keempat

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:18 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Mandalika 2024: Jorge Martin Perlebar Jarak dari Francesco Bagnaia, Marc Marquez Tertahan di Urutan Keempat
Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 kelar seri Mandalika (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Mandalika 2024. Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang berhasil menjaga jarak dari kejaran Francesco Bagnaia di urutan kedua.

The Martinator -julukan Jorge Martin tampil luar biasa di MotoGP Mandalika 2024. Berlangsung di Sirkuit Mandalika, Minggu (29/9/2024) siang WIB, rider asal Spanyol itu memulai balapan dengan sangat baik.

 

Balapan berlangsung sengit sejak awal. Jorge Martin langsung merangsek ke posisi terdepan. Sementara itu, Pedro Acosta dan Franco Morbidelli menempel di urutan dua dan tiga.

Marc Marquez masih kesulitan untuk menembus ke barisan depan. The Baby Alien terlihat berusaha cukup keras untuk melewati Fabio Di Gianntonio yang ada di urutan enam.

Balapan sisa 14 putaran lagi, Marc Marquez mengalami nasib sial. Rider asal Spanyol itu mengalami masalah pada motornya di tengah-tengah balapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement