Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Mandalika 2024: Jorge Martin Perlebar Jarak dari Francesco Bagnaia, Marc Marquez Tertahan di Urutan Keempat

BERIKUT klasemen sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Mandalika 2024. Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang berhasil menjaga jarak dari kejaran Francesco Bagnaia di urutan kedua.

The Martinator -julukan Jorge Martin tampil luar biasa di MotoGP Mandalika 2024. Berlangsung di Sirkuit Mandalika, Minggu (29/9/2024) siang WIB, rider asal Spanyol itu memulai balapan dengan sangat baik.

Balapan berlangsung sengit sejak awal. Jorge Martin langsung merangsek ke posisi terdepan. Sementara itu, Pedro Acosta dan Franco Morbidelli menempel di urutan dua dan tiga.

Marc Marquez masih kesulitan untuk menembus ke barisan depan. The Baby Alien terlihat berusaha cukup keras untuk melewati Fabio Di Gianntonio yang ada di urutan enam.

Balapan sisa 14 putaran lagi, Marc Marquez mengalami nasib sial. Rider asal Spanyol itu mengalami masalah pada motornya di tengah-tengah balapan.