HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Rexy Mainaky yang Main-Main di Final All England 1994 karena Tengah Berduka

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |13:36 WIB
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Rexy Mainaky yang Main-Main di Final All England 1994 karena Tengah Berduka
Ganda putra Indonesia, Ricky Subagja/Rexy Mainaky. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH legenda bulu tangkis Indonesia, Rexy Mainaky yang main-main di final All England 1994 menarik untuk dibahas. Pasalnya ia sudah kehilangan motivasi untuk juara lantaran karena berduka usai mendengar kabar ayahnya meninggal dunia.

All England adalah salah satu turnamen bulu tangkis tertua di dunia. Tak heran banyak pebulutangkis yang berusaha keras agar bisa menjuarai ajang badminton bergengsi tersebut.

Termasuk di antaranya adalah Rexy Mainaky. Pebulutangkis spesialis ganda putra Indonesia itu pun beusaha keras untuk bisa juara di All England.

Bersama partner-nya, Ricky Subagja, Rexy Mainaky pun nyaris juara di All England 1994. Sayangnya, ketika sudah mencapai final, Rexy Mainaky justru main-main di final alias sudah tak bersemangat lagi untuk bermain melawan rekan senegara sendiri, Rudy Gunawan/Bambang Suprianto.

Ricky Subagja/Rexy Mainaky

Tentu hal itu bukan tanpa alasan. Rexy Mainaky sudah kehilangan keinginan juara lantaran mendapatkan kabar duka dari Indonesia, yang mana sang ayah meninggal dunia.

“Akhirnya sampai di final (All England 1994) saya enggak mau main, saya main-main saja (di lapangan), karena tahun 1993 bulan Desember itu ayah saya telah meninggal," ujar Rexy dalam sebuah wawancara.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
