Dapat Sambutan Meriah dari Fans di Mandalika, Marc Marquez: Saya Merasa Seperti Rockstar!

MARC Marquez mendapat sambutan meriah dari para fansnya di Mandalika jelang tampil pada balapan akhir pekan ini. Saking hebohnya, rider Gresini Racing itu bahkan merasa seperti rockstar

The Baby Alien -julukan Marquez- langsung dikepung para fans begitu tiba di bandara Lombok dua hari lalu. Ketenarannya memang sangat besar di Indonesia, terlebih dia sudah berkali-kali datang sebelumnya saat masih berseragam Repsol Honda.

Setelah itu, Marquez mengikuti parade pembalap di Kota Lombok untuk menyapa para penggemar MotoGP. Ribuan masyarakat pun tumpah di setiap sudut jalanan sembari meneriakkan nama rider kesayangan mereka, tak terkecuali sang juara MotoGP enam kali, meski dia telat datang.

Marquez pun mengungkapkan alasannya datang telat ke parade tersebut, yakni karena kondisinya masih jet leg setelah menjalani penerbangan yang cukup panjang dari Eropa. Meski begitu, rasa lelahnya terbayar begitu melihat kehebohan para penggemarnya di Indonesia.

“Sulit untuk pergi ke parade setelah penerbangan 24 jam. Tapi selalu menyenangkan saat kami datang ke sini,” kata Marquez di lansir dari Speedweek, Jumat (27/9/2024).

Saking ramainya para penggemar MotoGP dalam parade itu, Marquez merasa seperti seorang bintang rock. Dia benar-benar senang melihat antusiasme yang begitu besar dari para fans balapan motor paling bergengsi di dunia itu.