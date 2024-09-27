Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dapat Sambutan Meriah dari Fans di Mandalika, Marc Marquez: Saya Merasa Seperti Rockstar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |10:20 WIB
Dapat Sambutan Meriah dari Fans di Mandalika, Marc Marquez: Saya Merasa Seperti <i>Rockstar</i>!
Marc Marquez berfoto bersama para fansnya di parade jelang MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram/Marc Marquez)
A
A
A

MARC Marquez mendapat sambutan meriah dari para fansnya di Mandalika jelang tampil pada balapan akhir pekan ini. Saking hebohnya, rider Gresini Racing itu bahkan merasa seperti rockstar

The Baby Alien -julukan Marquez- langsung dikepung para fans begitu tiba di bandara Lombok dua hari lalu. Ketenarannya memang sangat besar di Indonesia, terlebih dia sudah berkali-kali datang sebelumnya saat masih berseragam Repsol Honda.

Setelah itu, Marquez mengikuti parade pembalap di Kota Lombok untuk menyapa para penggemar MotoGP. Ribuan masyarakat pun tumpah di setiap sudut jalanan sembari meneriakkan nama rider kesayangan mereka, tak terkecuali sang juara MotoGP enam kali, meski dia telat datang.

Marquez pun mengungkapkan alasannya datang telat ke parade tersebut, yakni karena kondisinya masih jet leg setelah menjalani penerbangan yang cukup panjang dari Eropa. Meski begitu, rasa lelahnya terbayar begitu melihat kehebohan para penggemarnya di Indonesia.

 BACA JUGA:

“Sulit untuk pergi ke parade setelah penerbangan 24 jam. Tapi selalu menyenangkan saat kami datang ke sini,” kata Marquez di lansir dari Speedweek, Jumat (27/9/2024).

Saking ramainya para penggemar MotoGP dalam parade itu, Marquez merasa seperti seorang bintang rock. Dia benar-benar senang melihat antusiasme yang begitu besar dari para fans balapan motor paling bergengsi di dunia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067949/marc_marquez-oqJY_large.jpg
5 Potret Ganteng Marc Marquez, Si Raja Aspal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/38/3050548/respons-marc-marquez-saat-tahu-tim-balap-valentino-rossi-diberikan-motor-pabrikan-ducati-di-motogp-2025-qy7ptOUC3K.jpg
Respons Marc Marquez saat Tahu Tim Balap Valentino Rossi Diberikan Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/38/3029661/marc-marquez-akhiri-1000-hari-tanpa-kemenangan-di-motogp-jerman-2024-QfkXiuukBj.jpg
Marc Marquez Akhiri 1000 Hari Tanpa Kemenangan di MotoGP Jerman 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/38/3029140/ducati-kehilangan-dua-rider-potensial-gigi-dalligna-bukan-salah-marc-marquez-v6Jet8vAa1.jpg
Ducati Kehilangan Rider Potensial, Gigi DallIgna: Bukan Salah Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/38/3005324/alasan-terbesar-kenapa-marc-marquez-harus-bertahan-di-tim-ducati-LenRzaPjHW.jpg
Alasan Terbesar Kenapa Marc Marquez Harus Bertahan di Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/38/2985463/motogp-2024-marc-marquez-akui-belum-bisa-imbangi-kecepatan-jorge-martin-dan-francesco-bagnaia-TUvQR8VujK.jpg
MotoGP 2024: Marc Marquez Akui Belum Bisa Imbangi Kecepatan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement