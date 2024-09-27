Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Mandalika 2024: BNPB Siapkan Antisipasi Bahaya Gempa dan Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |00:04 WIB
MotoGP Mandalika 2024: BNPB Siapkan Antisipasi Bahaya Gempa dan Tsunami
BNPB menggelar simulasi kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami jelang MotoGP Mandalika 2024 (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memfasilitasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk kesiapsiagaan menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami jelang MotoGP Mandalika 2024. Apalagi, daerah itu pernah mengalami bencana serupa pada 2018.

MotoGP Mandalika 2024 siap digelar pada 27-29 September di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Ini merupakan seri ke-15 MotoGP 2024.

Sirkuit Internasional Mandalika

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, upaya kesiapsiagaan ini tidak terlepas dari catatan historis gempa bumi merusak dan tsunami di wilayah NTB dan sekitarnya, di antaranya pada 1815, 1818, 1917. Oleh karena itu, pihaknya menggelar TTX atau table top exercise untuk memperkuat persiapan para pemangku kepentingan.

“Apalagi, dalam waktu dekat akan diselenggarakannya MotoGP pada tanggal 27-29 September 2024 yang akan dihadiri kurang lebih dari 70.000 penonton,” ujar Raditya, dikutip Jumat (27/9/2024).

“Memperjelas serta menyepakati mekanisme dan prosedur evakuasi, termasuk lokasi atau tempat evakuasi sementara untuk seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Raditya juga mengingatkan potensi gempa megathrust di selatan Lombok, serta kejadian gempa yang terjadi pada 2018. Ia meminta BPBD di wilayah NTB selalu responsif, adaptif, antisipatif dan menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya.

Halaman:
1 2
