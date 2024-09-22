Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Daftar Lengkap Susunan Pembalap MotoGP 2025: Marc Marquez ke Ducati Lenovo, Jorge Martin Gabung Aprilia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |00:06 WIB
Daftar Lengkap Susunan Pembalap MotoGP 2025: Marc Marquez ke Ducati Lenovo, Jorge Martin Gabung Aprilia
Simak daftar susunan pembalap MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

DAFTAR lengkap susunan pembalap MotoGP 2025 akhirnya diketahui. Marc Marquez resmi ke Ducati Lenovo sedangkan Jorge Martin bergabung dengan Aprilia Racing.

Lengkapnya 22 rider MotoGP 2025 dipastikan setelah Pramac Racing, yang beralih menjadi tim satelit Yamaha musim depan dari Ducati, mengumumkan kedatangan Jack Miller. Pembalap asal Australia itu bakal berduet dengan Miguel Oliveira, yang pindah dari Trackhouse.

Jack Miller

Yang paling ditunggu-tunggu tentunya aksi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo tahun depan. Pasalnya, rider yang saat ini berseragam tim Gresini Racing itu bakal mengendarai motor Desmosedici GP teranyar dari tim pabrikan Borgo Panigale, yang mana dengan motor spek lama saja pada musim ini ia bisa bersaing di papan atas.

The Baby Alien menjadi rekan setim sang juara bertahan dalam dua tahun terakhir, Francesco Bagnaia. Banyak pengamat menilai, kedatangan juara MotoGP enam kali itu ke tim pabrikan Ducati akan memunculkan ketegangan internal karena persaingannya diprediksi bakal sangat ketat.

Sementara itu, Jorge Martin, yang gagal mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati, akhirnya memilih hengkang ke Aprilia Racing. Di tim pabrikan Noale, pembalap asal Spanyol tersebut akan berbagi garasi dengan Marco Bezzecchi, yang sebelumnya berada di tim Pertamina Enduro VR46.

Beralih ke tim pabrikan yang sedang terseok-seok, yakni Yamaha. Mereka masih akan bersama sang jagoan, Fabio Quartararo, dan juga Alex Rins, persis seperti musim ini.

Tim pabrikan Jepang lainnya yang juga sedang terpuruk, Honda, juga tak mengalami perubahan formasi pembalap tahun depan. Tim Sayap Emas masih mengandalkan Luca Marini dan Joan Mir.

Namun, perubahan terjadi di tim satelit mereka, yaitu, LCR Honda. Meski masih memakai jasa Johann Zarco di tim Castrol, mereka bakal kedatangan pembalap baru musim depan di tim Idemitsu, yaitu rider Thailand, Somkiat Chantra.

Chantra menjadi rider asal Asia Tenggara kedua yang pernah mentas di ajang MotoGP. Sebelumnya, ada pembalap asal Malaysia, Hafizh Syahrin, yang berkarier di kelas utama balapan motor paling bergengsi di dunia itu pada musim 2018 dan 2019.

Halaman:
1 2
