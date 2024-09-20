Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Beberapa Hal Positif PON XXI 2024 di Sumatera Utara Diungkap Jelang Upacara Penutupan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |14:15 WIB
Beberapa Hal Positif PON XXI 2024 di Sumatera Utara Diungkap Jelang Upacara Penutupan
PON XXI 2024 di Sumatera menghasilkan beberapa hal positif. (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEBERAPA hal positif di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Provinsi Sumatera Utara diungkap Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni. Berkata di hadapan para influencer dan sejumlah pegiat media sosial, Agus Fatoni menyebut keberadaan venue yang berstandar internasional (voli indoor, stadion madya atletik dan boling) menjadi salah satu hal positif dari digelarnya ajang empat tahunan ini di Sumatera Utara.

“Banyak sekali kelebihan di PON ini. Venue banyak yang internasional, banyak sekali yang positif bagi PON di Sumut,” kata Agus Fatoni saat menerima sejumlah influencer di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumatera Utara.

Voli Indoor di PON 2024 miliki venue yang standar internasional

(Voli Indoor di PON 2024 miliki venue yang standar internasional)

Selain terkait PON 2024, Fatoni juga mengajak para influencer bersama-sama menyebarkan informasi positif mengenai kemajuan pembangunan di Sumatera Utara.

“Kita mempunyai tugas masing-masing dalam pembangunan, misal kami di dalam pemerintahan tugasnya mewujudkan pembangunan. Nah tugas influencer menyebarkan informasi pembangunan yang telah kita wujudkan,” ucap Fatoni.

Ia menegaskan, menjadi tuan rumah PON merupakan kehormatan bagi Sumatera Utara. Menurutnya, menyukseskannya PON 2024 di Sumatera Utara merupakan warisan bagi anak cucu di masa depan.

“Kita jadi tuan rumah merupakan kehormatan, kita cukup lama menjadi tuan rumah itu 1953 dan kalau kita digilir jadi tuan rumah itu 80 tahun lagi. Maka momen itu kita gunakan sebaik-baiknya,” kata Fatoni.

