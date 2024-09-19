AQUA Hadirkan Hidrasi untuk 6.600 Pelari di BNI-UI Half Marathon 2024

JAKARTA - Ajang lomba lari terbesar di Universitas Indonesia, BNI-UI Half Marathon 2024, kembali diselenggarakan pada Minggu, 8 September 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

BNI-UI Half Marathon tahun ini membawa tema "Bersama Melangkah" dengan mengundang pelari untuk menjadi bagian dari gerakan yang merayakan kekuatan dalam keberagaman dan mendorong kita semua untuk melangkah menuju masa depan.

Sebanyak lebih dari 6.600 pelari, 11 partner, dan 28 sponsor, berkolaborasi aktif untuk mensukseskan kegiatan ini, termasuk AQUA sebagai official mineral water partner dari BNI-UI Half Marathon 2024.

Pada tahun ini, BNI-UI Half Marathon membawa pesan keberlanjutan yang berfokus pada 3 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kesehatan, aksi iklim, dan kemitraan untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat, memberikan dampak positif terhadap lingkungan, dan membina kolaborasi untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Sejalan dengan misi yang mendasari operasi bisnisnya, AQUA tidak hanya menghadirkan hidrasi sehat, tetapi juga turut mengkampanyekan aksi pelestarian lingkungan dengan menyediakan 13 titik dropbox pengumpulan botol plastik di area race village agar botol bisa didaur ulang kembali.

AQUA juga menggandeng Waste4Change untuk pengumpulan sampah dari sepanjang rute lari, 9 titik water station, dan race village. Semua sampah yang terkumpul tersebut, kemudian diambil dan diproses oleh Waste4Change sebuah perusahaan yang sudah menjadi mitra AQUA dalam pengelolaan sampah.