Hasil China Open 2024: Susah Payah Kalahkan Wakil Denmark, Jonatan Christie ke 16 Besar

JONATAN Christie melaju ke babak 16 besar China Open 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- susah payah mengalahkan akil Denmark, Rasmus Gemke engan skor 22-20 dan 21-18 dalam waktu 55 menit.

Kemenangan ini membawa Jonatan melompat ke babak 16 besar turnamen Super 1000 itu. Selanjutnya, dia akan bersua dengan pemenang laga antara bintang Prancis, Toma Junior Popov dengan Leong Jun Hao dari Malaysia.

Mentas di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Rabu (18/9/2024) siang WIB, Jojo -sapaan Jonatan- bertarung sengit dengan Gemke sejak awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 4-4.

Setelah itu, Jonatan sempat tertinggal 5-8, tetapi dengan cepat dia bisa mengejar lagi di angka 8-8. Bahkan, pemain berusia 26 tahun itu berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

BACA JUGA:

Namun usai rehat Gemke bangkit lagi dan menyamakan kedudukan menjadi 11-11 dan 13-13. Lalu, pemain ranking 27 dunia itu kembali unggul 15-13.

Akan tetapi, Jojo dengan cepat mengejarnya lagi di angka 15-15 dan kemudian memimpin 20-18. Walau Gemke sempat menyamakan skor lagi menjadi 20-20, juara All England 2024 itu pada akhirnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 22-20 di gim pertama.