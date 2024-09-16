Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Petinggi Ducati Geram Marc Marquez Dicemooh Orang Italia di MotoGP San Marino 2024: Dia Bukan Penjahat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |01:08 WIB
Petinggi Ducati Geram Marc Marquez Dicemooh Orang Italia di MotoGP San Marino 2024: Dia Bukan Penjahat!
Ducati geram Marc Marquez dicemooh tifosi pada MotoGP San Marino 2024 (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

MANAJER Tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, geram mendengar cemoohan terhadap Marc Marquez pada MotoGP San Marino 2024. Menurutnya, pembalap tim Gresini Racing itu bukanlah penjahat.

Marquez menunjukkan dominasinya lagi di MotoGP San Marino 2024. Ia menjadi pemenang balapan utama di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, itu di depan dua jagoan tuan rumah, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini.

Marc Marquez

Begitu naik podium dan melakukan perayaan kemenangannya, The Baby Alien mendapat sambutan tak mengenakan dari para penggemar Italia. Mereka menyorakinya dengan nada ejekan karena mayoritas adalah pendukung Valentino Rossi, yang notabene rival Marquez.

Pecco dengan cepat langsung menunjukkan gestur kepada para tifosi untuk menghentikan cemoohan itu. Ia terlihat tak ingin momen menyenangkan tersebut dirusak oleh para penggemar fanatik Rossi yang membenci Marquez.

Tardozzi geram dengan tingkah laku para tifosi tersebut kepada Marquez. Apalagi, tahun depan juara MotoGP enam kali itu bakal berseragam tim pabrikan Ducati bersama Pecco, yang otomatis membutuhkan dukungan dari para penggemar asal Italia.

“Saya sama sekali tidak suka sorakan ejekan kepada pembalap di podium. Juara dunia delapan kali menang,” keluh Tardozzi, dikutip dari Motosan, Senin (16/9/2024).

Halaman:
1 2
